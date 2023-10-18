"Это ошибка": Путин прокомментировал поставки Украине американских ракет ATACMS

По словам президента России, поставки дальнобойного вооружения лишь "продлят агонию" Киева, а ВС РФ "смогут отбить атаки" баллистических ракет.

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Президент России Владимир Путин прокомментировал передачу дальнобойных ракет ATACMS Украине, и назвал это "ошибкой" США. Об этом глава Кремля 18 октября заявил на пресс-конференции на третьем Международном форуме "Один пояс, один путь", который проходит в Пекине, сообщает RT.

По мнению Путина, передача Соединенными Штатами ракет Украине является неудачным шагом, поскольку это, по его мнению, может лишь "продлить агонию" Украины, а ВС РФ якобы способны перехватить американские ракеты.

"Мы конечно сможем отражать эти атаки. Война есть война. Что самое главное — это кардинально вообще не в состоянии изменить ситуацию на линии соприкосновения. Результата не будет. Уже поэтому это ошибка. Для Украины в этом смысле тоже ничего хорошего нет. Это просто продлевает агонию", — заявил Путин.

Кроме того, комментируя угрозы применения дальнобойного оружия, российский президент заявил, что ВСУ якобы "уже давно начали анонсированное и ожидаемое контрнаступление" на Херсонском направлении. Он утверждает, что у Сил обороны якобы пока нет результата.

Удар ATACMS по аэродромам в Бердянске и Луганске

17 октября стало известно об уничтожении вертолетов в оккупированных Брянске и Луганске. После этого российские пилоты заявили, что ВСУ применили американские ракеты ATACMS, которые, по их утверждениям, якобы находятся на вооружении уже несколько месяцев. Также сообщалось о значительных потерях в живой силе.

Позже анонимный украинский чиновник заявил западным СМИ, что Силы обороны использовали предоставленные США ракеты большой дальности ATACMS. По его данным, всего ночью было запущено 18 ракет типа ATACMS.

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Украина получила около 20 ракет ATACMS от США, — NYT

При этом агентство AP утверждало, что США тайно поставили небольшую партию ракет ATACMS Украине дальностью полета до 160 км. По информации СМИ, якобы поставка включала менее десяти ракет. Сообщалось, что предоставленные Силам обороны ракеты несут кассетные части, которые открывают в воздухе и выбрасывают сотни бомб.