"Це помилка": Путін прокоментував постачання Україні американських ракет ATACMS

За словами президента Росії, постачання далекобійного озброєння лише "продовжить агонію" Києва, а ЗС РФ "зможуть відбити атаки" балістичних ракет.

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Президент Росії Володимир Путін прокоментував передачу далекобійних ракет ATACMS Україні, і назвав це "помилкою" США. Про це очільник Кремля 18 жовтня заявив на пресконференції на третьому Міжнародному форумі "Один пояс, один шлях", який відбувається в Пекіні, повідомляє RT.

На думку Путіна, передача Сполученими Штатами ракет Україні є невдалим кроком, оскільки це, на його думку, може лише "продовжити агонію" України, а ЗС РФ нібито здатні перехопити американські ракети.

"Ми звичайно зможемо відбивати ці атаки. Війна є війна. Що найголовніше — це кардинально взагалі не в змозі змінити ситуацію на лінії зіткнення. Результату не буде. Уже тому це помилка. Для України в цьому сенсі теж нічого хорошого немає. Це просто продовжує агонію", — заявив Путін.

Крім того, коментуючи погрози застосування далекобійної зброї, російський президент заявив, що ЗСУ нібито "вже давно почали анонсований і очікуваний контрнаступ" на Херсонському напрямку. Він стверджує, що у Сил оборони нібито поки що немає результату.

Удар ATACMS по аеродромах у Бердянську та Луганську

17 жовтня стало відомо про знищення вертольотів в окупованих Брянську та Луганську. Після цього російські пілоти заявили, що ЗСУ застосували американські ракети ATACMS, які, за їхніми твердженнями, нібито перебувають на озброєнні вже кілька місяців. Також повідомлялося про значні втрати в живій силі.

Пізніше анонімний український чиновник заявив західним ЗМІ, що Сили оборони використовували надані США ракети великої дальності ATACMS. За його даними, всього вночі було запущено 18 ракет типу ATACMS.

Важливо

Україна отримала близько 20 ракет ATACMS від США, – NYT

При цьому агентство AP стверджувало, що США таємно поставили невелику партію ракет ATACMS Україна дальністю польоту до 160 км. За інформацією ЗМІ, нібито постачання містило менше ніж десять ракет. Повідомлялося, що надані Силам оборони ракети несуть касетні частини, які відкривають у повітрі й викидають сотні бомб.