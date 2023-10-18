Аеродроми та склади озброєнь у тилу: військові назвали головні цілі для ракет ATACMS (карта)

Вашингтон міг відправити Києву до 20 ракет ATACMS з касетною частиною. Незважаючи на обмежену кількість снарядів, коло ворожих цілей тут же розширилося. Територія Криму, авіабази в Курській і Бєлгородській областях опинилися в зоні ураження. Фокус з'ясував, як ЗСУ використовуватимуть нові ракети.

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Збройні сили України 17 жовтня вперше вдарили далекобійними ракетами ATACMS по аеродромах росіян у тимчасово окупованому Луганську та Бердянську. Бойові вертольоти ЗС РФ постійно завдавали звідти ударів по позиціях ЗСУ.

Вашингтон міг передати Києву максимум до 20 касетних боєприпасів ATACMS MGM-140A Block I (М39), але вони вже розширили коло потенційних цілей. Російські воєнкори назвали удар по аеродрому в Бердянську одним із найсерйозніших за весь час повномасштабної війни.

Максимальна дальність стрільби ракетами ATACMS MGM-140A Block I — до 165 км, їх запускають із РСЗВ HIMARS і M270. Перша машина несе одну ракету, а гусенична M270 — дві. Пентагон не наважився передати ракети версії M57 з бойовою частиною вагою 227 кілограмів і дальністю пуску до 300 кілометрів, пославшись на крайню обмеженість ресурсів.

Судячи з інфографіки, ATACMS MGM-140A охоплюють ворожі цілі в Джанкої, Луганську, Бердянську, Маріуполі та Генічеську. У зону потенційних ударів потрапляє мис Тарханкут, де було знищено установку С-400 Тріумф.

Потенційно, ATACMS можуть долетіти і до Смоленська, але ЗСУ не стануть застосовувати ракети по території РФ

Чи полетять ATACMS по об'єктах у Росії?

Насамперед ATACMS полетять по об'єктах паливно-мастильних матеріалів у тилових районах, сказав Фокусу військовий експерт, директор з розвитку консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

"Цей тип ракет б'є по площах, а не точково. Через це є обмеження в їх застосуванні. Банк цілей може розширитися на територію Криму в разі використання далекобійних снарядів. Крім цього, під загрозу потрапляють польові склади озброєнь і техніки, там таких цілей більше сотні", — розповів він.

Ракети ATACMS радіусом до 165 кілометрів можуть вдарити по авіабазі в Єйську і по інших об'єктах у Курській і Бєлгородській областях. Але далекобійне озброєння західні партнери дають Києву на умовах їх незастосування по території Росії.

"Україна дотримується міжнародних зобов'язань і не використовує іноземне озброєння для атак по РФ. Арсенал українських військових засобів збільшується, і проглядаються можливості щодо їхнього ефективного застосування по Росії", — підсумував Рябих.

Що буде з Кримським мостом?

Російські військові цілі на тимчасово окупованих територіях України, включно з Кримом, цілком законні. За оцінками полковника запасу, ексспікера Генштабу ЗСУ Владислава Селезньова Україна отримала застарілу модифікацію ракет ATACMS.

"Великі інфраструктурні об'єкти, наприклад, Кримський міст, такі ракети не знищать. А от накрити велику території з метою знищення живої сили ворога — цілком. Ракети доволі дієві, адже в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ ми побачили позначку +6 одиниць навпроти гелікоптерів ЗС РФ", — прокоментував фахівець.

Кримський міст — завдання для німецьких ракет Taurus. Канцлер Німеччини раніше говорив, що готовий передати їх Україні після того, як США відправлять снаряди ATACMS, нагадав Селезньов.

Щодо аеродромів стратегічної авіації на території Росії, доведеться працювати далекобійними дронами-камікадзе і шукати інші варіанти, підсумував військовий.

Нагадаємо, за даними американського Інституту вивчення війни, у Москві побоюються, що наявність ракет ATACMS у ЗСУ вплине на подальший перебіг бойових дій.

Президент Росії Володимир Путін назвав "помилкою" рішення Вашингтона відправити Києву ракети ATACMS. Диктатор вважає, що це "кардинально взагалі не змінить" ситуацію на фронті.