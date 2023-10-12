Німеччина може передати Україні ракети Taurus: але є одна умова, — ЗМІ

За даними журналістів, для Брюсселя і НАТО немає "червоних ліній", окрім відряджання свого контингенту в Україну.

Related video

Представники України продовжують обговорювати з союзниками постачання далекобійних систем, зокрема й ракет Taurus, які міг би надати офіційний Берлін. Постачання може зайняти більше часу. Про це повідомив високопоставлений чиновник у Брюсселі, ім'я якого не називається, передає "24 Каналу".

Німецька сторона може піти на це після того, як Сполучені Штати передадуть Києву ATACMS.

За словами чиновника, Німеччина вже поставила в Україну гаубиці й танки Leopard, хоча спочатку були побоювання.

"Якщо американці передадуть ATACMS, британці — Storm Shadow, а французи — Scalp, то я не розумію, чому б Німеччині не поставити Taurus", — зазначив представник ЄС, додавши, що це практично одні й ті самі системи.

Він також уточнив, що Німеччину даремно критикують, оскільки країна входить до трійки лідерів з постачання зброї в Україну.

Представники Брюсселя також вважають, що для країн НАТО немає "червоних ліній", крім відряджання військового контингенту.

Ракети Taurus

Радіус ураження ракет Taurus — понад 500 км. Вони оснащені потужною бойовою частиною — MEPHISTO. ЗСУ могли б використовувати їх, зокрема, і для атак по системах ППО противника.

Нагадаємо, що на Шольца зростає тиск через ракети Taurus, які Україна ще не отримує.

Також повідомлялося, що, за даними журналістів, Олаф Шольц виключає можливість постачання Taurus в Україну.