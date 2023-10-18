Найбільш руйнівні наслідки з початку вторгнення: ATACMS вплине на рішення ЗС РФ, — ISW

За даними аналітиків, поява у ЗСУ балістичних ракет позначиться на подальших оперативних і тактичних рішеннях про розміщення військових об'єктів окупаційного угруповання в Україні. У тому числі повинна буде враховуватися частотність таких ударів.

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Російський інформаційний простір рясніє побоюваннями щодо подальшого застосування Україною ракет ATACMS. Росіяни хвилюються, що наявність такої зброї у ЗСУ вплине на подальші рішення ЗС РФ. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 17 жовтня.

За даними ISW, російські джерела скаржилися на удари по льотних полях у Бердянську та Луганську як на найбільш руйнівні з боку України з початку повномасштабного вторгнення.

"Російські джерела пояснювали серйозні наслідки застосуванням ATACMS і непокоїлися, що не зможуть достатньо швидко пристосуватися до нових ракетних загроз", — ідеться в публікації.

У майбутніх оперативних і тактичних рішеннях про розміщення військових об'єктів, які ухвалює російське військове командування, повинна буде враховуватися частотність таких ударів, зазначили дослідники.

Судячи з рівня занепокоєння, найближчими тижнями загроза буде може бути особливо помітною. Україна, ймовірно, поки отримала обмежену кількість ATACMS — для підтримки поточного рівня вогневого впливу знадобиться більше, повідомили аналітики ISW.

Запуск ракет MGM-140 ATACMS

Характеристики MGM-140 ATACMS

Армійський тактичний ракетний комплекс класу земля-земля в компанії Lockheed Martin почали випробовувати 1988 року;

Вартість однієї одиниці станом на 2010 рік оцінювалася у 2,3 млн доларів;

ATACMS застосовуються з 1991 року;

Перебувають на озброєнні таких країн: США, Південна Корея, Україна, Румунія, Греція, Туреччина, Польща;

Модифікації ATACMS:

MGM-140A;

MGM-140B;

MGM-164A;

MGM-164B;

MGM-168A.

Нагадаємо, що в ISW оцінили потенційні наслідки для російської армії від постачання Україні ракети ATACMS.

Також повідомлялося, що головком Залужний показав, як запускали ATACMS.