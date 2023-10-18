Україна отримала ракети ATACMS: в ISW назвали наслідки для російської армії

Аналітики заявили, що українські війська мають ракети ATACMS із касетними боєголовками, які можуть вражати об'єкти на широкій площі. Росіянам доведеться адаптуватися.

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США передали Україні касетні ракети ATACMS. Тепер ЗС РФ доведеться розосередити свою авіацію і відвести частину літаків на аеродроми подалі від лінії фронту. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни.

У новому звіті від 17 жовтня йдеться про те, що російські війська піднімали вертольоти з аеродрому в окупованому Бердянську під час початку контрнаступу ЗСУ у 2023 році. Це дало сильний ефект, оскільки вони атакували українські механізовані підрозділи.

Аналітики зазначили, що за допомогою точних далекобійних ракет ЗСУ могли завдавати ударів по окремих авіаційних засобах ЗС РФ. Однак зараз українські війська мають ракети ATACMS із касетними боєголовками, які можуть вражати об'єкти на широкій площі.

За словами експертів, російські пропагандисти заявили, що ЗС РФ змогли адаптувати свої аеродроми, щоб захиститися від ударів HIMARS. Однак ATACMS — нова ракетна загроза для російської авіації.

"Російські військові послідовно демонструють, що можуть адаптуватися до нових українських ударних можливостей, але тільки після того, як понесуть початкові і явні втрати", — зазначили в ISW.

Нагадаємо, що 17 жовтня президент України Володимир Зеленський підтвердив отримання Україною ATACMS. За його словами, надані Києву ракети вже себе показали якнайкраще.

Крім того, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав момент запуску ракет ATACMS. На кадрах, опублікованих головнокомандувачем ЗСУ, можна побачити пуски щонайменше трьох американських ракет.