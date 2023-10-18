Не б'ють на 300 км: у Білому домі розповіли, які саме ракети ATACMS отримала Україна

Представниця Ради національної безпеки США Едріен Вотсон заявила, що ці ракети забезпечать значний приріст сил українським військам.

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У Білому домі підтвердили, що США передала Україні ракети ATACMS, які можуть вражати цілі на відстані 165 кілометрів. Про це пише портал Barrons.

Повідомляється, що представниця Ради національної безпеки США Едріен Вотсон заявила, що ці ракети забезпечать значний приріст сил українським військам. При цьому передача не поставила під загрозу боєздатність американської армії.

За її словами, Штати передали Україні ракети "нещодавно". Точної кількості вона не повідомила.

Як повідомляє польська PAP, Вотсон сказала, що ракети ATACMS позбавлять росіян можливості мати притулки на окупованій території України.

"Ми вирішили продовжувати надавати Україні військову допомогу, необхідну їй для досягнення успіху на полі бою", — сказала вона.

Нові кадри запуску ракет ATACMS

Нагадаємо, що 17 жовтня президент України Володимир Зеленський підтвердив отримання Україною ATACMS. За його словами, надані Києву ракети вже себе показали якнайкраще.

Крім того, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав момент запуску ракет ATACMS. На кадрах, опублікованих головнокомандувачем ЗСУ, можна побачити пуски щонайменше трьох американських ракет.