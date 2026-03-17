Україна нарощує "зоопарк" ППО для захисту від балістики РФ: перехоплювачі в обмін на PAC3

З 2022 року Україна отримала різні системи протиповітряної оборони від партнерів, включно з Patriot та SAMP/T, здатними збивати балістичні ракети РФ. Дефіцит ракет, виробничі обмеження та політичні негаразди стримують їхню ефективність. Чи вдасться Україні забезпечити надійний захист від нових ракетних ударів у 2026 році, поділившись зі світом перехоплювачами "Шахедів"?

З початку великої війни у 2022 році Україна отримала від партнерів різні види засобів ППО, які збивають різні види засобів ураження ЗС РФ. При цьому до кінця 2024 року військова техніка надходила як допомога від партнерів: у першу чергу, від США, які виділили з три роки близько 100 млрд дол., та від партнерів у Контактній групі "Рамштайн". ЗСУ інтегрують усі комплекси у багатоешелоновану систему, щоб мінімізувати втрати та забезпечити стратегічний захист ключових об’єктів. При цьому, на тлі нових світових загроз через війну на Близькому Сході в України з'явилась можливість обміняти свій досвід на захисту від балістики РФ. Фокус зібрав інформацію про можливість умовного обміну перехоплювачів "Шахедів" та Patriot.

Відео дня

Система ППО — який захист від ракет ЗС РФ

Аналітики порталу Defense Express зібрали інформацію про більшість засобів ППО, які отримала Україна: від IRIS-T та NASAMS до Avenger, Vampire та Piorun/ Це різноманіття Фокус назвав би "зоопарком", оскільки установки прибули з різних кран світу (США, Франція, Італія, Нідерланди, Данія, Польща тощо), відіграють різну роль у багатоешелонованій системі ППО (мають різну дальність та висоту ураження), до всього — пускові на землі (колісні чи гусеничні) або літають у небі (літаки F-16, Mirage-2000). У цьому "зоопарку" є лише дві установки, які збивають балістичні ракети ЗС РФ:

— виробництва США (Raytheon, RTX), дальність до 180-200 км, висота до 35 км, ціна батареї 1-1,2 млрд дол., ціна ракети PAC2/PAC3 4-5 млн дол.; ЗРК SAMP/T — виробництва Франції та Італії (Eurosam, спільно Thales та MBDA), дальність до 100-150 км, висота до 30 км, ціна батареї 700 млн дол., ціна ракети Aster 30 2-3 млн дол.

Під час засідань групи "Рамштайн" протягом перших років війни партнери відшукували все нові можливості для надання ЗРК та ракет, але після появи Дональда Трампа у Білому дому ситуація змінилась. При цьому ситуація залежить не лише від позиції Трампа, а й від дій РФ, яка посилює ракетно-дронові атаки на Україну, від дій партнерів у ЄС та світі (дають гроші на програму PURL на купівлю зброї у США) та від геополітичної ситуації (через нову війну в Ірані). Яка ситуація з протибалістичними системами ППО у березні 2026 року?

Які проблеми з Patriot та SAMP/T

Україна отримала від партнерів близько 10 батарей Patriot та три SAMP/T (станом на осінь 2025 року). Негаразди з обома установками ППО пов'язані з політичними подіями та можливостями виробників.

Проблеми з Patriot

У березні 2026 року у Європі повідомили, що вичерпали запаси батарей, які можуть надати українцям для захисту від балістики росіян.

Можливі затримки з фінансуванням протиракет, які купуються у США. Зокрема, у січні 2026 року відбувся масований балістичний удар, а установки Patriot стояли порожні через відсутність PAC3 за програмою PURL.

Дефіцит ракет PAC3 для збиття балістики, оскільки під час першого тижня війни в Ірані на Близькому Сході використали дво-трирічні можливості компанії-виробника — запустили 1000 ракет за тиждень, а виготовляють до 600 ракет на рік. При цьому на Defense Express підрахували, що Україні потрібно від 60 ракет (за поточної кількості балістики ЗС РФ).

Проблеми з SAMP/T

Повільні темпи виробництва батарей SAMP/T та замала кількість для того, щоб передати Україні. ЗСУ отримали дві батареї (шість пускових установок і допоміжні машини), тоді як Франція мала 10 батарей, а Італія — п'ять. Вказану кількість (орієнтовно) виготовили з 2011 року, тобто можливі потужності виробництва — по 1-3 на рік: плани Франції — "плюс" вісім до 2030 року ("плюс" 12 до 2035), Італії — "плюс" 10. Тим часом як Україні потрібно близько 50 ЗРК для покриття найважливіших об'єктів, заявив Зеленський.

У березні стало відомо про розмову президента України з президентом Франції Емманюелем Макроном. Тема розмови — можливість випробувань оновлених ЗРК SAMP/T NG в умовах російсько-української війни. При цьому ішлося саме про "альтернативу для України в контексті протиповітряної оборони" і про те, що комплекси збиватимуть саме балістику. Зауважмо, що аналітики писали, що SAMP/T справді може збивати балістику, але має проблема з ракетами та програмним забезпеченням у бойових умовах.

"Якщо нам з французами вдасться і ми зможемо збити балістичні ракети, це перша така альтернатива. І, звичайно, ми з Еммануелем погоджуємося, що Україна буде першою в цій черзі", — сказав Зеленський під час зустрічі з медіа.

Ще одне питання — кількість ракет Aster для SAMP/T. У 2025 році вироблялось до 100 од., а плани до 2028 року — до 300 ракет на рік.

Перехоплювачі ЗСУ та війна в Ірані — обмін на Patriot

Після початку війни в Ірані президент Зеленський заявив, що Україна може поділитись технологіями збиття "Шахедів", які напрацювали протягом чотирьох років війни. Ішлося насамперед про групу експертів та військових, які б прибули на Близький Схід та налагодили систему оборони. До всього, йшла мова навіть про закупівлю чи спільне виробництво перехоплювачів. Зеленський зауважив, що Україна готова допомогти і було б непогано, якби натомість Захід надав засоби для боротьби з Patriot. Глава держави не деталізував, чи ідеться про надання додаткових ЗРК, чи про нову партію ракет PAC3, чи про надання дозволу і технологій на локалізоване виробництво.

Фокус писав про моделі дронів-перехоплювчів, які можуть захистити країни Близького Сходу та військові бази США від "Шахедів". Західні аналітики відшукали 17 найменувань, але у коментарях медіа згадуються чотири — Sting (компанія-виробник "Дикі шершні" заявила, що пропозицій не було), Octopus-100, P1-SUN. Представники Близького Сходу прибули до Києва, ймовірно, зацікавившись перехоплювачами, але власник Patriot президент США заявив, що американці впораються самостійно.

Експерти та оглядачі про обмін перехоплювачів на Patriot

Фокус відшукав коментарі військових оглядачів та експертів щодо можливості обміну перехоплювачів на Patriot. Наприклад, Анатолій Храпчинський в інтерв'ю медіа "24 канал" запевнив, що обмін не ослабить систему ППО України і може допомогти отримати нові установки Patriot та ракети PAC3. При цьому ракети можуть купувати країни Близького Сходу, які долучаться до програми PURL. До всього, гроші можна було б використати, з одного боку, на отримання європейських SAMP/T, з іншого — на реінвестування в український ВПК.

Тим часом аналітики порталу Defense Express Олег Катков пояснив, що саме може надати Україна. З його слів, ідеться про налагодження системи оборони від "Шахедів", оскільки на сьогодні лише українці знають, умовно, скільки мобільних вогневих груп потрібно для перехоплення. При цьому експерт "скептичний" щодо того, що Україна отримає "швидку користь", ідеться у статті DW. На думку Каткова, з одного боку, Близькому Сходу потрібні термінове рішення, але ідеться про політичне питання, яке розв'язуватиметься повільно. Водночас директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос пояснив DW, що розглядає ідею Зеленського як "тонкий дипломатичний хід" на майбутнє, а не реальний обмін.

Чи варто обмінюватись?

Вдень 17 березня президент Зеленський заявив, що до кінця 2026 року РФ сподівається наростити до 1000 кількість дронів у повітряних атаках на Україну. Якщо врахувати, що таких атак відбувається 4-6 на місяць, то може іти мова про виготовлення 4-6 тис. умовних "Шахедів" на підприємствах ВПК РФ по 30-50 тис. дол. за кожен. Для збиття потрібно 2-3 перехоплювачі на БпЛА РФ, зауважив Зеленський. При цьому він наголосив, що Кремль почав зменшувати виготовлення ракет для ударів по Україні, і натомість зосередиться на виробництві безпілотників. З виступу Зеленського не ясно, ідеться про балістичні ич про крилаті ракети ЗС РФ, та про який відсоток падіння виробництва іде мова.

Зазначимо, під час останнього масованого удару ЗС РФ по Україні вдарили майже 50 повітряних засобів ураження з яких понад 400 були дронами різних типів, а решта — балістика, крилаті ракети та авіаракети. Повітряні сили повідомили про збиття понад 400 цілей, але стались влучання: вибухало у Київській, Запорізькій областях та на півдні.

Нагадуємо, 16 березня стало відомо про зенітні ракети, які виготовляються в Україні для наявних ЗРК. Тим часом головний конструктор компанії Fire Point Денис Штілерман розповів про деталі переробки зенітних ракет С-300 на нову українську балістику FP-7.