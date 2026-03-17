РФ скоро атакуватиме 800-1000 дронами: скільки перехоплювачів знадобиться, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що до кінця 2026 року Російська Федерація вийде на 600-800 дронів у кожній атаці на українців і планує вийти на 1000. Паралельно Кремль зменшить виготовлення ракет, нарощуючи дронові програми. Які зміни відбудуться на російсько-українській війні протягом найближчих місяців?

Україна налагодила систему відбиття дронів ЗС РФ, але досі залежить від протибалістичного захисту, який отримує від США, сказав Зеленський в інтерв'ю New York Post. Тим часом зберігається небезпека від БпЛА, які поки летять, умовно, на 100 км, але цілком дістануть і на 10 тис. Зі слів президента, РФ планує вийти на атаки 600-800 дронами до кінця 2026 року, а згодом ітиметься до 1000 "Шахедів" під час кожного нальоту. Щоб збити таку кількість ударних БпЛА, Україна щоразу використовуватиме 2-3 тисяч дронів-перехоплювачів.

Новина доповнюється…