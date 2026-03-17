РФ скоро будет атаковать 800-1000 дронами: сколько перехватчиков понадобится, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до конца 2026 года Российская Федерация выйдет на 600-800 дронов в каждой атаке на украинцев и планирует выйти на 1000. Параллельно Кремль уменьшит изготовление ракет, наращивая дроновые программы. Какие изменения произойдут на российско-украинской войне в течение ближайших месяцев?

Украина наладила систему отражения дронов ВС РФ, но до сих пор зависит от противобаллистической защиты, которую получает от США, сказал Зеленский в интервью New York Post. Между тем сохраняется опасность от БпЛА, которые пока летят, условно, на 100 км, но вполне достанут и на 10 тыс. По словам президента, РФ планирует выйти на атаки 600-800 дронами до конца 2026 года, а затем будет идти до 1000 "Шахедов" во время каждого налета. Чтобы сбить такое количество ударных БпЛА, Украина каждый раз будет использовать 2-3 тысячи дронов-перехватчиков.

Президент отметил, что украинские перехватчики стоят 2-3 тыс. долл. и показали, что могут справиться с российско-иранскими дронами-камикадзе "Шахед": на сбивание каждого уходит, условно, 10 тыс. долл. Между тем страны Ближнего Востока, армия США сбивают такие ударные БпЛА с помощью ракет ЗРК Patriot, каждая из которых стоит 4 млн долл. Зеленский предложил США обменяться технологиями, чтобы Украина получила эффективную защиту против баллистики РФ, которой пока нет, а взамен поделилась технологиями дешевого способа сбивания БпЛА.

"Если мы говорим об обмене — реальном обмене безопасностью, гарантиями безопасности и опытом, — мы открыты. Это реальное партнерское предложение. Именно этот опыт мы предлагаем", — говорится в интервью.

Еще один вопрос, который затронул глава государства, касался потерь ВС РФ в течение последних трех месяцев войны. По его словам, Москва теряла по 28-30-35 тыс. военных, тогда как мобилизует — 40-45 тыс. Суммарно погибло около 100 тыс. россиян за первые месяцы 2026 года, отметил Зеленский.

"Представьте себе, сколько Россия отдает ради этой войны", — сказал он.

