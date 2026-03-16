Обстріл Києва: ЗС РФ запустили крилаті ракети та "Шахеди", працювала ППО

Зранку 16 березня Збройні сили Російської Федерації запустили, орієнтовно, чотири крилаті ракети по Києву, заявили моніторингові пабліки. Повітряні сили попередили про швидкісну ціль, яка залетіли з Чернігівської області, а місцева влада — про роботу засобів протиповітряної оборони. На відео з місця подій — дим через падіння уламків біля Монумента Незалежності. Над якими районами Києва та Київської помітили російські засоби ураження та як відпрацювала ППО?

Близько 3 год 16 березня дрони-камікадзе ЗС РФ зайшли на територію України в районі Чернігівської, Сумської, Харківської областей, ідеться у серії повідомлень у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ. Близько 8-9 год моніторингові пабліки заявили про можливу загрозу ТЕЦ-4, ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 й про можливий удар російських крилатих чи балістичних ракет.

Близько 9:06 крилата ракета РФ пролетіла у районі Ніжина у бік Києва, попередив Telegram-канал представника сил оборони "Миколаївський Ваньок". Також вказувалось, що вона підійшла до столиці з боку Вишгорода та Броварів. Згодом інформацію уточнили: до міста прямувало сумарно три крилаті ракети. Вже о 9:13 — допис про збиття цих ракет та про роботу засобів ППО по семи "Шахедах", які долетіли до столиці, пролетівши, орієнтовно, 200-300 від кордону.

Тим часом моніторинговий канал "єРадар" уточнив, що по Києву могла вдарити новітня крилата ракета "Ізделіє-30", яка за конструктивними особливостями схожа на "Искандер", важить півтори тонни та летить на 400 км. Повітряні сили ЗСУ поки не підтвердили, що росіяни застосували саме цей засіб ураження.

Водночас, навколо Києва та над Києвом продовжують бачити "Шахеди" та чують роботу ППО. Мер столиці Віталій Кличко написав про відпрацювання ППО близько 9 год. Російські БпЛА помітили біля Русанівки, Печерська, Вишгородом, над Гідропарком, Видубичами, Голосіївським районом, Бучею, Гостомелем, Троєщиною, Оболонню, Позняками, Видубичами та ін.

Обстріл Києва — траєкторія руху "Шахедів" на столицю 16 березня Фото: єРадар/Telegram

Обстріл Києва — деталі

О 9:43 Кличко проінформував громадян про підсумки російської атаки. З'ясувалось, що ППО працювало над Оболонню: у центрі столиці упали уламки БпЛА РФ. Крім того, ще два райони потрапили під удар росіян. У Солом'янському районі Києва уламки упали у зону нежитлової забудови, у Святошинському — займання трави. Про постраждалих даних немає.

Зазначимо, попередній масований обстріл Києва відбувся в ніч на 14 березня. ЗС РФ запустили по українській столиці ракети "Циркон", "Искандер" та "Калибр". Згідно з даними Повітряного командування, вдалось збити один з двох "Цирконів", сім з 13 "Искандер-М", усі 25 ракет "Калибр" та усі 24 Х-101, одну з двох Х-59 та 402 з 430 дронів різних типів. Через російську повітряну атаку у Києві почалась пожежа, а у Броварах загинула людина та четверо поранених.

Нагадуємо, 14 березня після удару 498 засобів повітряного нападу ЗС РФ почались аварійні відключення у кількох регіонах на сході та в центрі України.