ЗС РФ завдали комбінованого удару по Київщині: у столиці пожежа, у Броварах — загиблі (відео)

У ніч на 14 березня російські війська завдали комбінованого удару по Україні, застосувавши крилаті ракети типу "Калібр", гіперзвукові ракети "Кинджал", інше балістичне озброєння, а також ударні БПЛА типу "Шахед".

Внаслідок російської атаки відомо щонайменше про одного загиблого у Броварах, повідомив мер міста Ігор Сапожко.

"Ворог атакує Київщину. Внаслідок ракетної атаки є постраждалі у Броварах. Станом на зараз відомо про чотирьох поранених та, на жаль, одного загиблого", — написав Сапожко, оприлюднивши фото пожежі на місці російського удару.

Пожежа на місці удару ЗС РФ у Броварах Фото: соцмережі

Згодом Сапожко уточнив, що у Броварах вже вісім осіб постраждали через обстріл ЗС РФ.

Водночас у столичних місцевих телеграм-каналах поширили відео пожежі, що спалахнула в Києві після російських ударів.

"Сильна пожежа спалахнула у Києві після вибухів", — йдеться у підписі до відео.

Начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник після 5-ї ранку надав попередній звіт щодо наслідків російської атаки.

За даними Калашника, у Броварському районі загинуло двоє людей.

"Пошкоджені будівля гуртожитку, виробництва та складські приміщення", — написав чиновник.

Ще одна людина постраждала у Вишгородському районі.

Крім того:

в Обухівському районі пошкоджено технічне приміщення багатоповерхового будинку, біля будинку загорілися автомобілі;

у Бучанському районі внаслідок атаки виникла пожежа приватного будинку;

у Вишгородському районі горять складські приміщення, пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.

"На місцях працюють усі оперативні служби — рятувальники, медики, поліція. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки і допомогти людям", — наголосив Калашник.

На момент публікації матеріалу ракетна та дронова небезпека для більшості українських областей тривала.

13 березня в Центрі протидії дезінформації попередили українців про підготовку нового обстрілу.