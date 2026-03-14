ЗС РФ завдали комбінованого удару по Київщині: у столиці пожежа, у Броварах — загиблі (відео)
У ніч на 14 березня російські війська завдали комбінованого удару по Україні, застосувавши крилаті ракети типу "Калібр", гіперзвукові ракети "Кинджал", інше балістичне озброєння, а також ударні БПЛА типу "Шахед".
Внаслідок російської атаки відомо щонайменше про одного загиблого у Броварах, повідомив мер міста Ігор Сапожко.
"Ворог атакує Київщину. Внаслідок ракетної атаки є постраждалі у Броварах. Станом на зараз відомо про чотирьох поранених та, на жаль, одного загиблого", — написав Сапожко, оприлюднивши фото пожежі на місці російського удару.
Згодом Сапожко уточнив, що у Броварах вже вісім осіб постраждали через обстріл ЗС РФ.
Водночас у столичних місцевих телеграм-каналах поширили відео пожежі, що спалахнула в Києві після російських ударів.
"Сильна пожежа спалахнула у Києві після вибухів", — йдеться у підписі до відео.
Начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник після 5-ї ранку надав попередній звіт щодо наслідків російської атаки.
За даними Калашника, у Броварському районі загинуло двоє людей.
"Пошкоджені будівля гуртожитку, виробництва та складські приміщення", — написав чиновник.
Ще одна людина постраждала у Вишгородському районі.
Крім того:
- в Обухівському районі пошкоджено технічне приміщення багатоповерхового будинку, біля будинку загорілися автомобілі;
- у Бучанському районі внаслідок атаки виникла пожежа приватного будинку;
- у Вишгородському районі горять складські приміщення, пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.
"На місцях працюють усі оперативні служби — рятувальники, медики, поліція. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки і допомогти людям", — наголосив Калашник.
На момент публікації матеріалу ракетна та дронова небезпека для більшості українських областей тривала.
Нагадаємо, у ніч на 14 березня РФ атакувала Україну балістикою та "Шахедами".
13 березня в Центрі протидії дезінформації попередили українців про підготовку нового обстрілу.