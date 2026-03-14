ВС РФ нанесли комбинированный удар по Киевской области: в столице пожар, в Броварах — погибшие (видео)
В ночь на 14 марта российские войска нанесли комбинированный удар по Украине, применив крылатые ракеты типа "Калибр", гиперзвуковые ракеты "Кинжал", другое баллистическое вооружение, а также ударные БПЛА типа "Шахед".
Вследствии российской атаки известно по меньшей мере об одном погибшем в Броварах, сообщил мэр города Игорь Сапожко.
"Враг атакует Киевскую область. В результате ракетной атаки есть пострадавшие в Броварах. По состоянию на сейчас известно о четырех раненых и, к сожалению, одного погибшего", — написал Сапожко, обнародовав фото пожара на месте российского удара.
Впоследствии Сапожко уточнил, что в Броварах уже восемь человек пострадали из-за обстрела ВС РФ.
В то же время в столичных местных телеграмм-каналах распространили видео пожара, вспыхнувшего в Киеве после российских ударов.
"Сильный пожар вспыхнул в Киеве после взрывов", — говорится в подписи к видео.
Начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник после 5 утра предоставил предварительный отчет о последствиях российской атаки.
По данным Калашника, в Броварском районе погибли два человека.
"Повреждены здание общежития, производства и складские помещения", — написал чиновник.
Еще один человек пострадал в Вышгородском районе.
Кроме того:
- в Обуховском районе повреждено техническое помещение многоэтажного дома, возле дома загорелись автомобили;
- в Бучанском районе в результате атаки возник пожар частного дома;
- в Вышгородском районе горят складские помещения, поврежден многоквартирный жилой дом.
"На местах работают все оперативные службы — спасатели, медики, полиция. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки и помочь людям", — подчеркнул Калашник.
На момент публикации материала ракетная и дроновая опасность для большинства украинских областей продолжалась.
13 марта в Центре противодействия дезинформации предупредили украинцев о подготовке нового обстрела.