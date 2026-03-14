РФ атакует Украину баллистикой и "Шахедами": на Киев летят "Калибры", слышны взрывы

В ночь на 14 марта российские оккупанты наносят удары по Украине, применяя ударные дроны типа "Шахед", а также баллистическое вооружение.

Ряд взрывов уже было слышно в Киеве, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Взрывы в Киеве. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!", — написал Кличко.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что РФ осуществляет атаку по Киеву баллистическими ракетами.

Воздушные силы ВСУ предупреждали проскоростные цели, летевшие на столицу, а также о движении БПЛА в разных направлениях:

БпЛА на Черниговщине — курсом на Репки, Ичню;

БпЛА на Сумщине — Ямполь, Воронеж, Кролевец Ромны;

БпЛА на севере Николаевщины — курсом на Кировоградщину;

Большое количество БпЛА на юге, западе, севере, в центре Кировоградщины — курсом на Черкасскую область;

БпЛА на Черкасщине, в районе Лысянки — курсом на Киевщину;

Большое количество БпЛА на юге Киевской области — курсом на Киев, мимо Таращи, Мироновки, Кагарлык.

В то же время около 3:30 мониторы сообщили о том, что россияне осуществили пуски крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.

На момент публикации материала угроза применения различных видов вооружения продолжалась для многих украинских регионов.

Напомним, 13 марта в Центре противодействия дезинформации предупредили украинцев о подготовке нового обстрела.

12 марта армия РФ ударила по железной дороге в двух областях.