Будьте внимательны к тревогам: в ЦПД предупредили украинцев о подготовке нового обстрела

Российская армия может готовить очередной массированный обстрел Украины.

В связи с этим в ближайшие дни не стоит игнорировать воздушные тревоги, предупреждает руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Других подробностей он не привел.

О вероятности обстрелов в скором времени предупреждали и анонимные Telegram-каналы. В частности, еРадар еще вчера сообщал о том, что существует риск нового обстрела.

Администраторы обращают внимание, что борты МиГ-31К, носители "Кинжалов", последний раз поднимались в воздух для нанесения ударов по Украине 7 марта.

"Соответственно, скоро будет неделя тишины (относительной) для столичного региона. Поэтому все в ожидании, ведь именно такие паузы между обстрелами часто использует враг. Неоднократно баллистические ракеты были в воздушном пространстве страны через 1-2 минуты после объявления тревоги. Без всяких "предупреждений на ночь" и тому подобное", — говорится в сообщении.

Сегодня ресурс написал, что в воздухе борт Ту-95МС с аэродрома "Украинка" осуществляет передислокацию на аэродром "Энгельс" с целью снаряжения крылатыми ракетами.

Журналист Андрей Цаплиенко накануне вечером также писал о высоком риске атаки "Кинжалами". Со ссылкой на мониторинговые каналы он сообщал, что вероятные цели ударов — энергетические предприятия и газовые месторождения.

Тем временем Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 13 марта ВС РФ атаковали Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 126 ударными БпЛА, около 80 из них – "Шахеды".

В Днепропетровской области в результате российских атак получили ранения два человека.

Напомним, Россия днем 11 февраля осуществила пуски аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К. В Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины заявили, что вражеские ракеты не достигли целей.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский высказал замечания относительно работы Воздушных сил в части регионов. Он поручил оперативно усилить эффективность системы ПВО.