Будьте уважні до тривог: у ЦПД попередили українців про підготовку нового обстрілу

Російська армія може готувати черговий масований обстріл України.

У зв'язку з цим найближчими днями не варто ігнорувати повітряні тривоги, попереджає керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Інших подробиць він не навів.

Про ймовірність обстрілів незабаром попереджали й анонімні Telegram-канали. Зокрема, еРадар ще вчора повідомляв про те, що існує ризик нового обстрілу.

Адміністратори звертають увагу, що борти МіГ-31К, носії "Кинджалів", востаннє здіймалися в повітря для нанесення ударів по Україні 7 березня.

"Відповідно, скоро буде тиждень тиші (відносної) для столичного регіону. Тож усі в очікуванні, адже саме такі паузи між обстрілами часто використовує ворог. Неодноразово балістичні ракети були в повітряному просторі країни через 1-2 хвилини після оголошення тривоги. Без жодних "попереджень на ніч" тощо", — ідеться в повідомленні.

Відео дня

Журналіст Андрій Цаплієнко напередодні ввечері також писав про високий ризик атаки "Кинджалами". З посиланням на моніторингові канали він повідомляв, що ймовірні цілі ударів — енергетичні підприємства та газові родовища.

Тим часом Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в ніч на 13 березня ЗС РФ атакували Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" і 126 ударними БпЛА, приблизно 80 із них — "Шахеди".

У Дніпропетровській області внаслідок російських атак дістали поранення двоє людей.

Нагадаємо, Росія вдень 11 лютого здійснила пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із літаків МіГ-31К. У Повітряних Силах Збройних Сил України заявили, що ворожі ракети не досягли цілей.

Також повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський висловив зауваження щодо роботи Повітряних сил у частині регіонів. Він доручив оперативно посилити ефективність системи ППО.