РФ запустила "Кинжалы": чем завершилась атака

Россия днем 11 февраля осуществила пуски аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К. В Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины заявили, что вражеские ракеты не достигли целей.

Атака произошла около 14:40. Об этом сообщилалужба Воздушных Силах ВС Украины. По данным военных, самолеты МиГ-31К, из которых осуществлялись пуски, взлетели с аэродрома Саваслейка в Нижегородской области РФ.

"Осуществлен комплекс мер по противодействию, вражеские ракеты целей не достигли. Напоминаем, соблюдайте правила безопасности и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", — отметили ПС ВСУ.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский высказал замечания относительно работы Воздушных сил в части регионов. Он поручил оперативно усилить эффективность системы ПВО.

Ранее мы также информировали, что 11 февраля около 14:40 Вооруженные силы РФ осуществили пуск ракеты "Кинжал" по Украине. Ракета пролетела над северной частью страны и взяла курс на запад — во Львове был слышен мощный взрыв.