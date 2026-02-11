РФ запустила "Кинджали": чим завершилась атака

Росія вдень 11 лютого здійснила пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з літаків МіГ-31К. У Повітряних Силах Збройних Сил України заявили, що ворожі ракети не досягли цілей.

Атака відбулася близько 14:40. Про це повідомила пресслужба Повітряних Силах ЗС України. За даними військових, літаки МіГ-31К, з яких здійснювалися пуски, злетіли з аеродрому Саваслейка в Нижньогородській області РФ.

"Здійснено комплекс заходів із протидії, ворожі ракети цілей не досягли. Нагадуємо, дотримуйтесь правил безпеки та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", – зазначили ПС ЗСУ.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський висловив зауваження щодо роботи Повітряних сил у частині регіонів. Він доручив оперативно посилити ефективність системи ППО.

Раніше ми також інформували, що 11 лютого близько 14:40 Збройні сили РФ здійснили пуск ракети "Кинджал" по Україні. Ракета пролетіла над північною частиною країни та взяла курс на захід – у Львові було чути потужний вибух.