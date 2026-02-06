Повітряні сили працюють "незадовільно": Зеленський розкритикував ППО та закликав до негайних змін

Президент України Володимир Зеленський висловив незадоволення роботою Повітряних сил у низці регіонів та доручив негайно вжити заходів для підвищення ефективності протиповітряної оборони. Також він заслухав доповіді щодо ситуації в логістиці, енергетиці та підтримки населення.

Як йдеться у публікації глави держави на сторінці у Telegram, під час щоденного селектору обговорювали стан справ у Києві та області, на Харківщині, Полтавщині, Кропивницькому та області, Вінницькій області, Дніпровщині, Запоріжжі, а також у прикордонних громадах поблизу фронту. Зокрема, під час цієї онлайн-зустрічі, Зеленський заявив, що у частині регіонів робота Повітряних сил є "незадовільною".

"Вважаю незадовільною роботу Повітряних сил у частині регіонів України, і обговорили з командувачем Повітряних сил та міністром оборони України, які рішення мають бути негайно імплементовані для більш ефективного збиття "шахедів"", — зауважив президент.

Відео дня

Крім того, керівник "Укрзалізниці" поінформував Зеленського про наслідки обстрілів російських сил на логістику. За його словами, удари по залізниці тривають щодня, і протягом січня їхня кількість суттєво зросла.

Нагадаємо, що за даними Повітряних сил, починаючи з вечора 5 лютого, а також зранку 6 лютого Росія випустила по території України 328 ударних безпілотників різних типів, зокрема "Шахед", "Гербера", "Італмас", а також інші дрони, які могли запускати із тимчасово окупованого Донецька. Близько 200 із них становили саме "Шахеди". Крім того, ворог застосував дві аеробалістичні ракети "Кинджал" і п’ять керованих авіаційних ракет Х-59/69.

Відбиття повітряного нападу забезпечували авіація, зенітні ракетні підрозділи, сили радіоелектронної боротьби, підрозділи безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України, які працювали на півночі, півдні, сході та в центральних регіонах країни.

За попередньою інформацією, станом на 12:30 українська протиповітряна оборона знищила або подавила 297 ворожих безпілотників. Завдяки активним діям Сил оборони ракети противника не досягли визначених цілей. Водночас зафіксовано влучання 22 ударних дронів на 14 локаціях, а також падіння уламків ще на двох об’єктах.

Нагадаємо, що зранку 6 лютого ЗС РФ вдарили по гаражних кооперативах на околиці Запоріжжя, поранили одну людину, а також завдали шкоди собачому притулку.

Також Фокус, посилаючись на дані моніторингових каналів, писав, що протягом найближчих 48 годин ЗС РФ планують завдати масованого ракетно-дронового удару по Україні.