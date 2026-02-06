РФ планує новий масштабний удар по Україні, — монітори

Протягом найближчих 48 годин ЗС РФ планують завдати масованого ракетно-дронового удару по Україні. Підготовка до неї йде повним ходом.

Наразі в повітрі перебуває група з щонайменше двох бортів Ту-95МС, які здійснили виліт із Далекого Сходу і прямують на аеродром "Енгельс" із метою спорядження крилатими ракетами, повідомляє Telegram-канал єРадар. Пізніше аналітики повідомили, що один із Ту-95МС полетів назад на аеродром "Оленья" вже з ракетами.

Також для майбутнього обстрілу противник планує залучити Ту-22м3 з аеродромів "Оленья" і "Дягилеве", які напередодні було споряджено ракетами Х-22, використати для нанесення ударів до шести бортів МіГ-31К, а в порту Новоросійськ готові три носії ракет "Калібр".

У разі залучення бортів Ту-22м3 найімовірнішою метою удару будуть столиця та Київська область.

Людей просять підготувати все необхідне, а також зарядити по максимуму резервні засоби електроживлення.

Останній масований ракетно-дроновий удар було завдано по Україні 3 січня. Як повідомляли Повітряні сили, росіяни запустили 71 ракету (крилаті та балістичні) і 412 дронів різного типу. Засоби ППО знешкодили половину ракет і 92% БпЛА, але все ж таки відбулися влучання по 30 локаціях. Під ударом була енергетика.

Згодом начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що особливістю цього удару стала рекордна кількість балістичних ракет, які є найбільш складними для перехоплення.

Новий обстріл ворог збирається здійснити після другого раунду мирних переговорів в Абу-Дабі між Україною, США та Росією, тобто в період з 7 по 10 лютого.

Раніше повідомлялося, що, оскільки росіяни готуються до нових масових ударів по Україні, графіки відключень світла можуть погіршитися.