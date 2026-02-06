РФ планирует новый масштабный удар по Украине, – мониторы

В течение ближайших 48 часов ВС РФ планируют нанести массированный ракетно-дроновый ужар по Украине. Подготовка к нему идет полным ходом.

На данный момент в воздухе находится группа из минимум двух бортов Ту-95МС, которые совершили вылет с Дальнего Востока и направляются на аэродром "Энгельс" с целью снаряжения крылатыми ракетами, сообщает Telegram-канал єРадар. Позже аналитики сообщили, что один из Ту-95МС полетел обратно на аэродром "Оленья" уже с ракетами.

Также для предстоящего обстрела противник планирует привлечь Ту-22м3 с аэродромов "Оленья" и "Дягилево", которые накануне были снаряжены ракетами Х-22, использовать для нанесения ударов до шести бортов МиГ-31К, а в порту Новороссийск готовы три носителя ракет "Калибр".

В случае привлечения бортов Ту-22м3 наиболее вероятной целью удара будут столица и Киевская область.

Людей просят подготовить все необходимое, а также зарядить по максимуму резервные средства электропитания.

Последний массированный ракетно-дроновый удар был нанесен по Украине 3 января. Как сообщали Воздушные силы, россияне запустили 71 ракету (крылатые и баллистические) и 412 дронов различного типа. Средства ПВО обезвредили половину ракет и 92% БпЛА, но все же произошли попадания по 30 локациям. Под ударом была энергетика.

Впоследствии начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, что особенностью этого удара стало рекордное количество баллистических ракет, которые являются наиболее сложными для перехвата.

Новый обстрел враг собирается осуществить после второго раунда мирных переговоров в Абу-Даби между Украиной, США и Россией, то есть в период с 7 по 10 февраля.

Ранее сообщалось, что, поскольку россияне готовятся к новым массовым ударам по Украине, графики отключений света могут ухудшиться.