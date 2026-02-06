Воздушные силы работают "неудовлетворительно": Зеленский раскритиковал ПВО и призвал к изменениям

Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство работой Воздушных сил в ряде регионов и поручил немедленно принять меры для повышения эффективности противовоздушной обороны. Также он заслушал доклады о ситуации в логистике, энергетике и поддержке населения.

Как говорится в публикации главы государства на странице в Telegram, во время ежедневного селектора обсуждали состояние дел в Киеве и области, на Харьковщине, Полтавщине, Кропивницком и области, Винницкой области, Днепровской области, Запорожье, а также в приграничных общинах вблизи фронта. В частности, во время этой онлайн-встречи, Зеленский заявил, что в части регионов работа Воздушных сил является "неудовлетворительной".

"Считаю неудовлетворительной работу Воздушных сил в части регионов Украины, и обсудили с командующим Воздушных сил и министром обороны Украины, какие решения должны быть немедленно имплементированы для более эффективного сбивания "шахедов"", — отметил президент.

Кроме того, руководитель "Укрзализныци" проинформировал Зеленского о последствиях обстрелов российских сил на логистику. По его словам, удары по железной дороге продолжаются ежедневно, и в течение января их количество существенно возросло.

Напомним, что по данным Воздушных сил, начиная с вечера 5 февраля, а также утром 6 февраля Россия выпустила по территории Украины 328 ударных беспилотников различных типов, в частности "Шахед", "Гербера", "Италмас", а также другие дроны, которые могли запускать с временно оккупированного Донецка. Около 200 из них составляли именно "Шахеды". Кроме того, враг применил две аэробаллистические ракеты "Кинжал" и пять управляемых авиационных ракет Х-59/69.

Отражение воздушного нападения обеспечивали авиация, зенитные ракетные подразделения, силы радиоэлектронной борьбы, подразделения беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины, которые работали на севере, юге, востоке и в центральных регионах страны.

По предварительной информации, по состоянию на 12:30 украинская противовоздушная оборона уничтожила или подавила 297 вражеских беспилотников. Благодаря активным действиям Сил обороны ракеты противника не достигли определенных целей. В то же время зафиксировано попадание 22 ударных дронов на 14 локациях, а также падение обломков еще на двух объектах.

Напомним, что утром 6 февраля ВС РФ ударили по гаражным кооперативам на окраине Запорожья, ранили одного человека, а также нанесли ущерб собачьему приюту.

Также Фокус, ссылаясь на данные мониторинговых каналов, писал, что в течение ближайших 48 часов ВС РФ планируют нанести массированный ракетно-дроновой удар по Украине.