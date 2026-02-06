В Запорожье ВС РФ попали по собачьему приюту: устроили "ужасный террор", — горсовет (фото)

Дроны Вооруженных сил Российской Федерации атаковали пригород Запорожья и попали по собачьему приюту. Волонтеры вывозят раненых животных, ветеринары оказывают помощь раненым. Какие детали российского удара по запорожскому приюту и как далеко вглубь Запорожья достают БпЛА РФ?

Утром 6 февраля ВС РФ ударили по гаражным кооперативам на окраине областного центра, ранили одного человека и нанесли ущерб собачьему приюту, говорится в Telegram-канале секретаря Запорожского городского совета Регины Харченко. Много животных пострадало, часть собак, которые находились под опекой волонтеров, погибли.

В заметке Харченко — кадры из пораженного россиянами собачьего приюта. В кадр попали разрушенные будки и клетки, подсобные помещения. Видим, как волонтеры выносят на руках пострадавших животных и кладут их в машину ветлечебницы. Посреди двора — погибшие собаки: ориентировочно, ВС РФ убили восемь животных. Фокус не публикует видео с места обстрела в Запорожье по этическим соображениям.

"Много пострадавших собачек. Ужасный террор", — написала секретарь горсовета.

Обстрел Запорожья — детали удара по собачьему приюту, 6 февраля Фото: Запорожский горсовет

Между тем горсовет сообщил, что пострадавшими животными занимается коммунальное общество "Бытовик", которое развозит их по ветклиникам. Ко всему, представительница приюта обратилась к гражданам за помощью.

Обстрел Запорожья — что произошло 6 февраля

Городской совет сообщил детали обстрела Запорожья. Выяснилось, что в результате удара ВС РФ в ночь с 5 на 6 февраля пострадали Шевченковский и Заводской районы. Российские средства поражения повредили четыре многоквартирных дома и 14 частных: пожар потушили, людям оказывается помощь.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров добавил, что областной центр атаковали дроны ВС РФ, которые повредили сооружения в гаражном кооперативе. Кроме того, чиновник продолжил информировать о текущей ситуации и по несколько раз в час предупреждал об угрозе удара "Шахедов" РФ, или других БрЛА, или авиаракет Х-59/Х-69, или КАБов. Заметим, что Заводской район расположен на северной окраине Запорожья. Расстояние от линии соприкосновения — около 30-40 км: Федоров не уточнил, каким именно дроном добрались россияне до этой местности.

Обстрел Запорожья — какое расстояние от удара ВС РФ до линии боев 6 февраля Фото: DeepState

Отметим, Фокус писал о ситуации под Запорожьем, которая сложилась в январе-феврале 2026 года. Начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в январе заявил, что российские войска якобы находятся на расстоянии 12-14 км от южных окраин областного центра. Карта боевых действий проекта DeepState при этом показала, что на этом расстоянии проходит серая зона "неопределенности", а край зоны, контролируемой РФ, — на расстоянии 18-20 км (по прямой) в районе Приморска и Степногорска.

