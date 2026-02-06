У Запоріжжі ЗС РФ влучили по собачому притулку: влаштували "жахливий терор", — міськрада (фото)

Дрони Збройних сил Російської Федерації атакували передмістя Запоріжжя та влучили по собачому притулку. Волонтери вивозять поранених тварин, ветеринари надають допомогу пораненим. Які деталі російського удару по запорізькому притулку та як далеко вглиб Запоріжжя дістають БпЛА РФ?

Зранку 6 лютого ЗС РФ вдарили по гаражних кооперативах на околиці обласного центру, поранили одну людину та завдали шкоди собачому притулку, ідеться у Telegram-каналі секретарки Запорізької міської ради Регіни Харченко. Багато тварин постраждало, частина тварин, які перебували під опікою волонтерів, загинула.

У дописі Харченко — кадри з ураженого росіянами собачого притулку. У кадр потрапили зруйновані будки та клітки, підсобні приміщення. Бачимо, як волонтери виносять на руках постраждалих тварин та кладуть їх у машину ветлікарні. Посеред двору — загиблі собаки: за попередніми даними, ЗС РФ убили вісьмох тварин. Фокус не публікує відео з місця обстрілу у Запоріжжі з етичних міркувань.

"Багато постраждалих песиків. Жахливий терор", — написала секретарка міськради.

Обстріл Запоріжжя — деталі удару по собачому притулку, 6 лютого Фото: Запорізька міськрада

Тим часом міськрада повідомила, що постраждалими тваринами опікується комунальне товариство "Побутовик", яке розвозить їх по ветлікарнях. До всього, представниця притулку звернулась до громадян за допомогою

Обстріл Запоріжжя — що сталось 6 лютого

Міська рада повідомила деталі обстрілу Запоріжжя. З'ясувалось, що внаслідок удару ЗС РФ в ніч з 5 на 6 лютого постраждали Шевченківський та Заводський райони. Російські засоби ураження пошкодили чотири багатоквартирні будинки та 14 приватних: пожежу загасили, людям надається допомога.

Глава Запорізької ОВА Іван Федоров додав, що обласний центр атакували дрони ЗС РФ, які пошкодили споруди у гаражному кооперативі. Крім того, посадовець продовжив інформувати про поточну ситуацію та по кілька разів на годину попереджав про загрозу удару "Шахедів" РФ, чи інших БрЛА, чи авіаракет Х-59/Х-69, чи КАБів. Зауважмо, що Заводський район розташований на північній околиці Запоріжжя. Відстань від лінії зіткнення — близько 30-40 км: Федоров не уточнив, яким саме дроном дістали росіяни до цієї місцевості.

Обстріл Запоріжжя — яка відстань від удару ЗС РФ до лінії боїв 6 лютого Фото: DeepState

Зазначимо, Фокус писав про ситуацію під Запоріжжям, яка склалась у січні-лютому 2026 року. Начальник генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов у січні заявив, що російські війська начебто перебувають на відстані 12-14 км від південних околиць обласного центру. Карта бойових дій проєкту DeepState при цьому показала, що на цій відстані проходить сіра зона "невизначеності", а край зони, контрольованої РФ, — на відстані 18-20 км (по прямій) у районі Приморська та Степногірська.

