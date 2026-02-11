ЗС РФ запустили "Кинджал" по Україні: куди полетіли ракети, перші подробиці, — монітори

Близько 14:40 11 лютого Збройні сили Російської Федерації запустили ракету "Кинджал" по Україні. Ракета проминула північ області та полетіла на захід. У Львові почули гучний вибух.

Російська ракета "Кинджал" за секунди після пуску дісталась до Житомирської області дісталась до Житомирщини, повідомили у моніторинговому каналі. Після цього стало відомо про наближення до Рівного та Львова.

Повітряні сили ЗСУ попередили про літаки МіГ-31 ЗС РФ, носії ракет "Кинджал", які вийшли на пускові рубежі близько 14:38 год 11 лютого. За хвилину стало відомо про швидкісну ціль, яка проминула Звягель, Житомир, Рівне та полетіла на Львів. Наступне попередження про російську авіаракету з'явилось 16:49: під загрозою знов захід України та Львів. Тим часом місцеві пабліки підтвердили, що над містом відпрацювали засоби ППО.

Відео дня

Львівська ОВА та Повітряне командування поки не інформувало про наслідки удару "Кинджалів" по Львову 11 лютого. Міський голова Львова Андрій Садовий підтвердив роботу протиповітряної оборони: про деталі не писав.

Обстріл України — деталі удару ракети "Кинджал"

Згідно з повідомленнями Повітряних сил ЗСУ та публікаціях моніторингових каналів, 11 лютого ЗС РФ могли запустити три ракети "Кинджал". У каналі Strategic Control зауважується, що у повітря піднялось два літаки МіГ-31 ЗС РФ, кожен з яких може нести одну ракету "Кинджал". При цьому у Львові чули гучний вибух, але не має інформації, чи це працювало ППО, чи сталось влучання. Водночас у каналі Львівської ОВА писали про мінімум дві ракети, які, ймовірно, дістались до західного регіону України.

О 15:11 11 лютого моніторинговий канал повідомив, що літаки МіГ-31 повернулись на авіабазу "Саваслейка". З іншого боку, з'явилось попередження про загрозу балістичних пусків з Воронезької області. Ішлося про ракети "Іскандер-М/КН-23/С-300", які мають дальність 300-500 км.

Оновлення 15:28. Мер Льова Андрій Садовий повідомив, що на місто летіло дві ракети "Кинджал" ЗС РФ. З його слів, обидва засоби ураження були знешкоджені засобами ППО. Атака відбулась близько 14:40, написав посадовець у Telegram.

Зазначимо, у лютому 2026 року ЗС РФ вже атакувала Україну ракетами "Кинджал". Останній удар відбувся в ніч на 6 лютого. Згідно з повідомленням Повітряних сил, росіяни запустили сумарно 335 цілей, серед них — дві аеробалістичні ракети "Кинджал" і також п'ять Х-59/Х-69. Згідно з даними командування, було 297 знешкоджених дронів, але даних про збиття ракет не було. Наступного дня відбулась ще одна масована ракетно-дронова атака: засоби ураження летіли на Хмельницький, Вінницю, Бурштинську та Добротвірську ТЕС.

Нагадуємо, 10 лютого у росЗМІ The Insider проаналізували російські суперракети, серед них — аеробалістичні "Кинджали", та пояснили, чому ця новітня зброя насправді ослабила росіян.