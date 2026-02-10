Чому "Буревестник", "Орешник" та "Посейдон" ослабили Росію, — The Insider

Протягом майже десяти років президент Російської Федерації Володимир Путін вихвалявся новою зброєю — носіями ядерних боєголовок, при цьому забуваючи про завершення угоди про стратегічне наступальне озброєння (СНО-3), написали аналітики. При цьому бойові випробування ракет "Орешник", чи невдалі пуски "Сармат", чи збиття "Кинджалів", ослабили стратегічну безпеку РФ. Чому провали нової російської зброї "розв'язують руки" Сполученим шШатам Америки та погіршують ситуацію для Москви?

Говорячи про нову зброю ЗС РФ, Путін публічно кидав виклик Заходу, тим часом руйнуючи міжнародні домовленості, ідеться у статті The Insider. І у момент, коли СНО-3 вже не працює, очільник Кремля та росіяни опинились віч-на-віч з технологічними спроможностями західних країн, які явно переважають російські. При цьому раз за разом випробування та удари "вундерваффе" показували прірву між звітами Міноборони РФ та реальною ефективністю цих систем.

Російські журналісти перелічили російську "суперзброю", якою Володимир Путін почав вихвалятись, починаючи з 2018 року. Зокрема, російський президент говорив про ракети "Сармат", "Авангард", "Буревестник", підводний човен "Посейдон". Згодом, під час вторгнення в Україну, в арсеналах ЗС РФ з'явились "Кинджали", "Циркони" та "Орешник". Протягом восьми років гучних заяв Путіна й попри погрози російських політиків щоразу під час демонстрації "суперзброя" не показувала "суперефекту". Наприклад, "Орешник" мало що пошкодив під час атак на Дніпро та Львів, а "Кинджали" й "Циркони" збиваються західними комплексами ППО. До всього, частина з "вундерваффе", якими вихвалявся Путін, не відповідають законам фізики. Зокрема, не ясно, як планують керувати ракетою "Авангард", яка летить у хмарі плазми, або як субмарина "Посейдон", якою б великою не була, може спричинити цунамі висотою до 500 м. При цьому поява цієї російської зброї відкриє шлях суперникам Кремля на світовій арені, пояснюється у статті. Особливо це важливо у контексті завершення договору СНО-3.

"Вперше за багато десятиліть між Росією та США не залишилося жодних механізмів контролю за ядерними арсеналами", — написали аналітики.

Зброя Путіна — деталі останнього удару РФ

Зазначимо, в ніч на 9 січня 2026 року відбувся обстріл України: росіяни запустили новітній засіб ураження, який The Insider назвало "зброєю Путіна". Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що, ймовірно, відбувся удар ракети "Орешник". Повітряні сили підтвердили, що летіла балістика, а СБУ показало уламки засобу ураження і заявило, що це ракета середньої дальності, якою вихвалялись росіяни. Медіа та влада інформували про ураження внаслідок прильоту "Орешника", але підтвердили пошкодження об'єкта інфраструктури. Тим часом на відео з місця влучання свідки зафіксували до 10 спалахів, але вогняних вибухів та диму не було. Єдиний наслідок, про який стало публічно відомо, — це спрацювання автоматики на устаткуванні в селі Рудно, через що населений пункт за 10 км певний час жив без газу.

Раніше Фокус писав про можливу появу ракетного комплексу "Орешник" у Білорусі. У грудні 2025 року Міноборони РФ показало кадри прибуття ракетного дивізіону на білоруський полігон. На відео з'явились три машини підтримки, але пускову так ніхто і не бачив. При цьому удар по Дніпру здійснили, ймовірно, не з мобільної пускової установки, а зі стаціонарного майданчика у Капустиному Яру, повідомило командування.

Нагадуємо, у листопаді стало відомо про невдале випробування ракети "Сармат" РФ на полігоні "Ясне": місцеві жителі показали фіолетовий гриб у точці пуску.