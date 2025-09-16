"Орешник" привезли в Білорусь: на навчаннях "Запад-2025" планували ядерний удар по Заходу

Російські та білоруські військові вчилися застосовувати нестратегічну ядерну зброю і розгортали ракетний комплекс "Орешник".

У Білорусі відпрацювали розгортання комплексу "Орешник" під час навчань "Запад-2025". Про це розповів начальник Генерального штабу, перший заступник міністра оборони Білорусі Павло Муравейко.

На його переконання, навчання дали досить багато матеріалів для роздумів про характер сучасної війни. Підрозділи відпрацювали всі поставлені завдання, включно з плануванням і розглядом застосування нестратегічної ядерної зброї, оцінкою та розгортанням ракетного комплексу "Орешник".

"Багато застосовували безпілотники в різних варіантах. Розглянули цілий комплекс гібридних сучасних прийомів під час боїв у населених пунктах, у лісисто-болотистій та урбанізованій місцевості", — поділився подробицями Муравейко.

Російські військові поділилися з білоруськими колегами своїм досвідом війни в Україні і він автоматично впроваджувався в бойову дійсність. Також активно застосовували засоби радіоелектронної боротьби.

Муравейко також підбив проміжні підсумки навчання "Захід-2025" і заявив, що маневри завершують свою активну фазу.

"Але це не означає, що автоматично сьогодні закінчиться і саме навчання", — додав він.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко просив російського колегу Володимира Путіна відправити комплекс "Орешник" ще в грудні 2024 року. Нещодавно стало відомо, що в Білорусі на базі Слуцького 306-го ракетного полку стратегічного призначення будують об'єкт, на якому можуть розмістити "Орешник".

Нагадаємо, на російсько-білоруські навчання "Захід-2025" приїхали представники Індії та американські офіцери. Причому Індія відправила бійців з елітного полку Кумаон.

Під час навчань "Захід-2025" безпілотник пролетів над резиденцією президента та урядовими будівлями в Польщі.