"Орешник" привезли в Беларусь: на учениях "Запад-2025" планировали ядерный удар по Западу

Российские и беларусские военные учились применять нестратегическое ядерное оружие и развертывали ракетный комплекс "Орешник".

Related video

В Беларуси отработали развертывание комплекса "Орешник" в ходе учений "Запад-2025". Об этом рассказал начальник Генерального штаба, первый заместитель министра обороны Беларуси Павел Муравейко.

По его убеждению, учения дали довольно много материалов для размышления о характере современной войны. Подразделения отработали все поставленные задачи, включая планирование и рассмотрение применения нестратегического ядерного оружия, оценку и развертывание ракетного комплекса "Орешник".

"Много применяли беспилотники в различных вариантах. Рассмотрели целый комплекс гибридных современных приемов при боях в населенных пунктах, в лесисто-болотистой и урбанизированной местности", — поделился подробностями Муравейко.

Российские военные поделились с белорусскими коллегами своим опытом войны в Украине и он автоматически внедрялся в боевую действительность. Также активно применяли средства радиоэлектронной борьбы.

Муравейко также подвел промежуточные итоги учения "Запад-2025" и заявил, что маневры завершают свою активную фазу.

"Но это не значит, что автоматически сегодня закончится и само учение", — добавил он.

Президент Беларуси Александр Лукашенко просил российского коллегу Владимира Путина отправить комплекс "Орешник" еще в декабре 2024 года. Недавно стало известно, что в Беларуси на базе Слуцкого 306-го ракетного полка стратегического назначения строят объект, на котором могут разместить "Орешник".

Напомним, на российско-белорусские учения "Запад-2025" приехали представители Индии и американские офицеры. Причем Индия отправила бойцов из элитного полка Кумаон.

Во время учений "Запад-2025" беспилотник пролетел над резиденцией президента и правительственными зданиями в Польше.