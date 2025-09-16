Между ядерной войной и дипломатией: зачем на учения "Запад-2025" приехали индусы и американцы

Масштабные российско-белорусские учения "Запад-2025" в этом году получили неожиданное международное измерение: к ним присоединилась Индия, а наблюдать за маневрами приехали офицеры США. Фокус разбирался, что на самом деле означает такое присутствие и несет ли оно новую угрозу для Украины.

Related video

Россия и Беларусь 12 сентября начали масштабные совместные военные учения "Запад-2025", которые традиционно вызывают особое внимание в Европе и за ее пределами. Маневры проходят на белорусских и российских полигонах и продлятся несколько дней. По официальным данным, в учениях задействованы около 13 тысяч военных, однако ключевой особенностью нынешних тренировок стало неожиданное международное участие.

В частности, к "Запад-2025" присоединилась Индия, которая направила 65 военнослужащих, среди которых бойцы элитного полка Кумаон. Они дислоцированы на полигоне Мулино в Нижегородской области и будут участвовать в тактических тренировках, отработке взаимодействия с российско-белорусскими подразделениями, имитации воздушных ударов и запусков ракет. Аналитики отмечают, что для Индии это демонстрация сохранения стратегических отношений с Москвой, несмотря на напряженность в диалоге с Вашингтоном и странами Запада.

В то же время на учениях неожиданно появились и представители США. Группа американских офицеров посетила Беларусь, чтобы лично наблюдать за ходом маневров. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин встретил гостей и заявил, что они получат возможность ознакомиться со всеми интересующими их аспектами тренировок и пообщаться с участниками. Таким образом Вашингтон получил уникальный шанс оценить масштабы и характер "Запад-2025" непосредственно на месте. Кроме США, в роли наблюдателей выступают представители еще 23 государств, среди которых есть и страны-члены НАТО.

Учения "Запад" всегда сопровождаются геополитическим подтекстом и используются Кремлем для демонстрации военной силы. В программе 2025 года особое внимание привлекают элементы, связанные с отработкой применения гиперзвуковых и даже ядерных систем вооружений. Это вызывает беспокойство среди соседей России и Беларуси, в частности Польши и стран Балтии, которые рассматривают маневры как потенциальную угрозу собственной безопасности.

Присутствие Индии и визит офицеров США превращают нынешние учения не только в военное, но и в дипломатическое событие. Для Нью-Дели это способ подтвердить союзнические отношения с Москвой, не разрывая при этом контактов с Западом, а для Вашингтона — возможность продемонстрировать готовность к диалогу даже в сложных условиях. В то же время эксперты отмечают: несмотря на заявления об открытости, "Запад-2025" остаются частью большей стратегии Кремля по испытанию боевых сценариев на фоне продолжающейся войны против Украины.

Индия и офицеры США на учениях "Запад-2025": о чем это свидетельствует

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, что присоединение Индии к учениям "Запад-2025" и визит американских офицеров в Беларусь имеют скорее политический, чем военный подтекст. По его словам, речь идет не о новых альянсах, а о международных договоренностях, экономических интересах и попытках наладить контакты.

Жданов напомнил, что существуют международные соглашения по обмену информацией о военных учениях. Поэтому официальное приглашение американских наблюдателей со стороны Минска выглядит как "жест доброй воли" Лукашенко. Особенно это актуально после того, как в Беларусь прибыл представитель США от Дональда Трампа, который передал символический подарок — письмо с гербом Белого дома.

"Лукашенко понимает, что НАТО внимательно следит за учениями, и показал открытость, пригласив американцев официально. Это обычная международная норма", — говорит Фокусу эксперт.

В то же время он подчеркнул: на "Запад-2025" будут отрабатывать не только общие маневры, но и вопросы планирования и применения ядерного оружия в рамках командно-штабной тренировки.

Что касается участия Индии в этих учениях, по мнению Жданова, этот шаг может быть связан сразу с несколькими факторами.

"Во-первых, США и Беларусь могут использовать учения как площадку для переговоров. Ведь отношения между Вашингтоном и Нью-Дели в последнее время были напряженными: три месяца не было контактов, а недавний разговор между премьером Моди и Дональдом Трампом закончился скандалом. Во-вторых, Россия и Беларусь заинтересованы в восстановлении сбыта оружия в Индию, которая традиционно является одним из крупнейших покупателей российских вооружений. Во многих российских образцах есть белорусские электронные компоненты и системы управления. Поэтому Минск имеет прямой интерес в таких контрактах", — объясняет Жданов.

"Запад-2025": есть ли угроза для Украины и стран НАТО

Однако главным событием, по мнению эксперта, осталось не само учение, а решение Польши закрыть границу с Беларусью. Это произошло сразу после того, как из Варшавы вышел первый контейнерный поезд по новому "шелковому пути". Теперь в Беларуси накапливаются китайские грузы, что создает дополнительное пространство для давления со стороны США.

"Американцы готовы будут даже пешком прийти, чтобы заставить Минск играть по их правилам. Тем более, что у Трампа запланирован разговор с Си Цзиньпином", — пояснил Жданов.

Говоря об угрозе для Украины, эксперт отметил, что главная опасность заключается в попытках США наладить контакты с Россией и Беларусью за украинский счет.

"Трамп мыслит категориями бизнеса: война закончится, Украина якобы уступит Путину, и можно будет восстанавливать торговлю. Это для него главный интерес", — говорит он.

На вопрос, не образуется ли в будущем блок России, Китая и Индии, Жданов ответил, что Украина останется с Европой, которая в большинстве своем продолжает поддерживать украинцев. При этом он признал: все манипуляции с Индией и Китаем — это также попытки США ослабить Европу, чтобы она искала защиты у Вашингтона.

"Путин делает все, чтобы развалить и ЕС, и НАТО, используя их внутренние противоречия", — считает эксперт.

Несмотря на эти риски, Жданов считает, что время работает на Украину.

"Мы постепенно перемалываем российскую армию. Коррупция в РФ играет нам на руку: там не хватает комплектующих, линии обороны строятся фиктивно. Это наш шанс", — подытожил эксперт.

Таким образом, по оценке Жданова, участие Индии в "Запад-2025" пока не создает прямой угрозы для Украины, тогда как американское присутствие имеет целью прежде всего наблюдение и налаживание контактов с Минском. Он подчеркнул, что США уже фактически делают из Беларуси торговый хаб: после снятия санкций с "Белавиа" товары из Америки в Россию могут идти транзитом через белорусскую территорию. И хотя это выглядит противоречиво на фоне поддержки Вашингтоном Украины, на самом деле отражает стремление США использовать Минск как канал влияния на Москву.

Напомним, в рамках стратегических учений "Запад-2025" Северный флот России начал развертывание в ближней и дальней морских зонах. Среди кораблей, участвующих в маневрах: крейсер "Маршал Устинов", фрегат "Адмирал Головко", а также атомная подводная лодка проекта 885М "Ясень-М".

Также Фокус писал, что Беларусь строит две новые военные базы у границы с Украиной, одна из которых может стать местом хранения российской баллистической ракеты "Орешник".