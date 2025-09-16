Між ядерною війною й дипломатією: навіщо на навчання "Запад-2025" приїхали індуси та американці

Масштабні російсько-білоруські навчання "Запад-2025" цього року отримали несподіваний міжнародний вимір: до них долучилася Індія, а спостерігати за маневрами приїхали офіцери США. Фокус розбирався, що насправді означає така присутність і чи несе вона нову загрозу для України.

Related video

Росія та Білорусь 12 вересня розпочали масштабні спільні військові навчання "Запад-2025", які традиційно викликають особливу увагу в Європі та за її межами. Маневри проходять на білоруських і російських полігонах і триватимуть кілька днів. За офіційними даними, у навчаннях задіяні близько 13 тисяч військових, проте ключовою особливістю цьогорічних тренувань стала несподівана міжнародна участь.

Зокрема, до "Запад-2025" приєдналася Індія, яка направила 65 військовослужбовців, серед яких бійці елітного полку Кумаон. Вони дислоковані на полігоні Муліно в Нижньогородській області та братимуть участь у тактичних тренуваннях, відпрацюванні взаємодії з російсько-білоруськими підрозділами, імітації повітряних ударів та запусків ракет. Аналітики відзначають, що для Індії це демонстрація збереження стратегічних відносин із Москвою, попри напруженість у діалозі з Вашингтоном і країнами Заходу.

Водночас на навчаннях несподівано з'явилися й представники США. Група американських офіцерів відвідала Білорусь, щоб особисто спостерігати за перебігом маневрів. Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін зустрів гостей і заявив, що вони отримають можливість ознайомитися з усіма цікавими для них аспектами тренувань та поспілкуватися з учасниками. Таким чином Вашингтон отримав унікальний шанс оцінити масштаби й характер "Запад-2025" безпосередньо на місці. Окрім США, у ролі спостерігачів виступають представники ще 23 держав, серед яких є й країни-члени НАТО.

Навчання "Запад" завжди супроводжуються геополітичним підтекстом і використовуються Кремлем для демонстрації військової сили. У програмі 2025 року особливу увагу привертають елементи, пов'язані з відпрацюванням застосування гіперзвукових і навіть ядерних систем озброєнь. Це викликає занепокоєння серед сусідів Росії та Білорусі, зокрема Польщі й країн Балтії, які розглядають маневри як потенційну загрозу власній безпеці.

Присутність Індії та візит офіцерів США перетворюють цьогорічні навчання не лише на військову, а й на дипломатичну подію. Для Нью-Делі це спосіб підтвердити союзницькі відносини з Москвою, не розриваючи при цьому контактів із Заходом, а для Вашингтона — нагода продемонструвати готовність до діалогу навіть у складних умовах. Водночас експерти наголошують: попри заяви про відкритість, "Запад-2025" залишаються частиною більшої стратегії Кремля із випробування бойових сценаріїв на тлі триваючої війни проти України.

Індія та офіцери США на навчаннях "Запад-2025": про що це свідчить

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що приєднання Індії до навчань "Запад-2025" і візит американських офіцерів до Білорусі мають радше політичний, ніж військовий підтекст. За його словами, мова йде не про нові альянси, а про міжнародні домовленості, економічні інтереси та спроби налагодити контакти.

Жданов нагадав, що існують міжнародні угоди щодо обміну інформацією про військові навчання. Тому офіційне запрошення американських спостерігачів з боку Мінська виглядає як "жест доброї волі" Лукашенка. Особливо це актуально після того, як у Білорусь прибув представник США від Дональда Трампа, котрий передав символічний подарунок — лист із гербом Білого дому.

"Лукашенко розуміє, що НАТО уважно стежить за навчаннями, і показав відкритість, запросивши американців офіційно. Це звичайна міжнародна норма", — каже Фокусу експерт.

Водночас він наголосив: на "Запад-2025" відпрацьовуватимуть не лише загальні маневри, а й питання планування та застосування ядерної зброї в рамках командно-штабного тренування.

Щодо участі Індії у цих навчаннях, на думку Жданова, цей крок може бути пов'язаний одразу з кількома чинниками.

"По-перше, США і Білорусь можуть використати навчання як майданчик для перемовин. Адже відносини між Вашингтоном і Нью-Делі останнім часом були напруженими: три місяці не було контактів, а нещодавня розмова між прем'єром Моді та Дональдом Трампом закінчилася скандалом. По-друге, Росія та Білорусь зацікавлені у відновленні збуту зброї в Індію, яка традиційно є одним із найбільших покупців російських озброєнь. У багатьох російських зразках є білоруські електронні компоненти та системи управління. Тому Мінськ має прямий інтерес у таких контрактах", — пояснює Жданов.

"Запад-2025": чи є загроза для України та країн НАТО

Однак головною подією, на думку експерта, залишилося не саме навчання, а рішення Польщі закрити кордон із Білоруссю. Це сталося одразу після того, як із Варшави вийшов перший контейнерний потяг новим "шовковим шляхом". Тепер у Білорусі накопичуються китайські вантажі, що створює додатковий простір для тиску з боку США.

"Американці готові будуть навіть пішки прийти, щоб змусити Мінськ грати за їхніми правилами. Тим більше, що в Трампа запланована розмова із Сі Цзіньпіном", — пояснив Жданов.

Говорячи про загрозу для України, експерт зазначив, що головна небезпека полягає у спробах США налагодити контакти з Росією та Білоруссю за український рахунок.

"Трамп мислить категоріями бізнесу: війна закінчиться, Україна нібито поступиться Путіну, і можна буде відновлювати торгівлю. Це для нього головний інтерес", — каже він.

На запитання, чи не утвориться в майбутньому блок Росії, Китаю та Індії, Жданов відповів, що Україна залишиться з Європою, яка в більшості своїй продовжує підтримувати українців. При цьому він визнав: усі маніпуляції з Індією та Китаєм — це також спроби США послабити Європу, щоб вона шукала захисту у Вашингтона.

"Путін робить усе, щоб розвалити і ЄС, і НАТО, використовуючи їхні внутрішні протиріччя", — вважає експерт.

Попри ці ризики, Жданов вважає, що час працює на Україну.

"Ми поступово перемелюємо російську армію. Корупція у РФ грає нам на руку: там бракує комплектуючих, лінії оборони будуються фіктивно. Це наш шанс", — підсумував експерт.

Отже, за оцінкою Жданова, участь Індії у "Запад-2025" наразі не створює прямої загрози для України, тоді як американська присутність має на меті передусім спостереження й налагодження контактів з Мінськом. Він наголосив, що США вже фактично роблять із Білорусі торгівельний хаб: після зняття санкцій із "Белавіа" товари з Америки до Росії можуть іти транзитом через білоруську територію. І хоча це виглядає суперечливо на тлі підтримки Вашингтоном України, насправді відображає прагнення США використати Мінськ як канал впливу на Москву.

Нагадаємо, в рамках стратегічних навчань "Запад-2025" Північний флот Росії почав розгортання в ближній і дальній морських зонах. Серед кораблів, які беруть участь у маневрах: крейсер "Маршал Устинов", фрегат "Адмірал Головко", а також атомний підводний човен проєкту 885М "Ясень-М".

Також Фокус писав, що Білорусь будує дві нові військові бази біля кордону з Україною, одна з яких може стати місцем зберігання російської балістичної ракети "Орешник".