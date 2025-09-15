"Є тривожним сигналом": Індія відправила елітний підрозділ на військові навчання РФ і Білорусі

Індія приєдналась до військових навчань Росії та Білорусі "Захід 2025", які імітують конфлікт із сусідніми країнами НАТО та включають запуски балістичних ракет і імітацію повітряних ударів поблизу Польщі та Литви.

Все це відбувається на тлі погіршення відносин між Делі та Вашингтоном, пише The Times.

Міністерство оборони Індії заявило, що відправило 65 військовослужбовців, включно з найшанованішим підрозділом індійської армії — полком Кумаон.

"Вони дислокуються на полігоні Муліно, приблизно за 40 миль на захід від Нижнього Новгорода, далеко від кордонів НАТО", — йдеться у матеріалі.

Офіційні особи Індії заявили, що таким чином хочуть "посилити оборонне співробітництво та сприяти зміцненню дружніх відносин між Індією та Росією, тим самим підкріплюючи дух співпраці та взаємної довіри".

Міноборони Індії підкреслило, що війська братимуть участь у "спільних навчаннях, тактичних тренуваннях та відпрацюванні навичок володіння спеціальним озброєнням" разом зі своїми російськими колегами.

Журналісти нагадали, що Індія брала участь у попередніх навчаннях "Захід" у 2022 році до повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, а також брала участь у кількох інших російських військових навчаннях.

"Однак аналітики заявили, що її рішення приєднатися до нинішніх військових навчань у час загострення напруженості між Росією і НАТО є тривожним сигналом", — йдеться у статті.

Нагадаємо, 12 вересня стартували російсько-білоруські військові навчання "Захід — 2025".

У цей же день Польща закрила кордон з Білоруссю через спільні військові навчання Мінська і Москви.