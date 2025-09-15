"Является тревожным сигналом": Индия отправила элитное подразделение на военные учения РФ и Беларуси

Индия присоединилась к военным учениям России и Беларуси "Запад 2025", которые имитируют конфликт с соседними странами НАТО и включают запуски баллистических ракет и имитацию воздушных ударов вблизи Польши и Литвы.

Все это происходит на фоне ухудшения отношений между Дели и Вашингтоном, пишет The Times.

Министерство обороны Индии заявило, что отправило 65 военнослужащих, включая самое почитаемое подразделение индийской армии — полк Кумаон.

"Они дислоцируются на полигоне Мулино, примерно в 40 милях к западу от Нижнего Новгорода, вдали от границ НАТО", — говорится в материале.

Официальные лица Индии заявили, что таким образом хотят "усилить оборонное сотрудничество и способствовать укреплению дружеских отношений между Индией и Россией, тем самым подкрепляя дух сотрудничества и взаимного доверия".

Минобороны Индии подчеркнуло, что войска будут участвовать в "совместных учениях, тактических тренировках и отработке навыков владения специальным вооружением" вместе со своими российскими коллегами.

Журналисты напомнили, что Индия участвовала в предыдущих учениях "Запад" в 2022 году до полномасштабного вторжения российских войск в Украину, а также участвовала в нескольких других российских военных учениях.

"Однако аналитики заявили, что ее решение присоединиться к нынешним военным учениям во время обострения напряженности между Россией и НАТО является тревожным сигналом", — говорится в статье.

Напомним, 12 сентября стартовали российско-белорусские военные учения "Запад — 2025".

В этот же день Польша закрыла границу с Беларусью из-за совместных военных учений Минска и Москвы.