Почему "Буревестник", "Орешник" и "Посейдон" ослабили Россию, — The Insider

В течение почти десяти лет президент Российской Федерации Владимир Путин хвастался новым оружием — носителями ядерных боеголовок, при этом забывая о завершении соглашения о стратегическом наступательном вооружении (СНВ-3), написали аналитики. При этом боевые испытания ракет "Орешник", или неудачные пуски "Сармат", или сбитие "Кинжалов", ослабили стратегическую безопасность РФ. Почему провалы нового российского оружия "развязывают руки" Соединенным Штатам Америки и ухудшают ситуацию для Москвы?

Говоря о новом оружии ВС РФ, Путин публично бросал вызов Западу, тем временем разрушая международные договоренности, говорится в статье The Insider. И в момент, когда СНВ-3 уже не работает, глава Кремля и россияне оказались лицом к лицу с технологическими возможностями западных стран, которые явно превосходят российские. При этом раз за разом испытания и удары "вундерваффе" показывали пропасть между отчетами Минобороны РФ и реальной эффективностью этих систем.

Российские журналисты перечислили российское "супероружие", которым Владимир Путин начал хвастаться, начиная с 2018 года. В частности, российский президент говорил о ракетах "Сармат", "Авангард", "Буревестник", подводной лодке "Посейдон". Поозже, во время вторжения в Украину, в арсеналах ВС РФ появились "Кинжалы", "Цирконы" и "Орешник". В течение восьми лет громких заявлений Путина и несмотря на угрозы российских политиков каждый раз во время демонстрации "супероружие" не показывало "суперэффекта". Например, "Орешник" мало что повредил во время атак на Днепр и Львов, а "Кинжалы" и "Цирконы" сбиваются западными комплексами ПВО. Ко всему, часть из "вундерваффе", которыми хвастался Путин, не соответствуют законам физики. В частности, не ясно, как планируют управлять ракетой "Авангард", которая летит в облаке плазмы, или как субмарина "Посейдон", какой бы большой ни была, может вызвать цунами высотой до 500 м. При этом появление этого российского оружия откроет путь соперникам Кремля на мировой арене, объясняется в статье. Особенно это важно в контексте завершения договора СНВ-3.

"Впервые за многие десятилетия между Россией и США не осталось никаких механизмов контроля за ядерными арсеналами", — написали аналитики.

Оружие Путина — детали последнего удара РФ

Отметим, в ночь на 9 января 2026 года состоялся обстрел Украины: россияне запустили новейшее средство поражения, которое The Insider назвало "оружием Путина". Городской голова Львова Андрей Садовый сообщил, что, вероятно, произошел удар ракеты "Орешник". Воздушные силы подтвердили, что летела баллистика, а СБУ показало обломки средства поражения и заявило, что это ракета средней дальности, которой хвастались россияне. Медиа и власти информировали о поражении в результате прилета "Орешника", но подтвердили повреждение объекта инфраструктуры. Между тем на видео с места попадания свидетели зафиксировали до 10 вспышек, но огненных взрывов и дыма не было. Единственное последствие, о котором стало публично известно, — это срабатывание автоматики на оборудовании в селе Рудно, из-за чего населенный пункт в 10 км некоторое время жил без газа.

Ранее Фокус писал о возможном появлении ракетного комплекса "Орешник" в Беларуси. В декабре 2025 года Минобороны РФ показало кадры прибытия ракетного дивизиона на белорусский полигон. На видео появились три машины поддержки, но пусковую так никто и не видел. При этом удар по Днепру осуществили, вероятно, не с мобильной пусковой установки, а со стационарной площадки в Капустином Яру, сообщило командование.

Напоминаем, в ноябре стало известно о неудачном испытании ракеты "Сармат" РФ на полигоне "Ясное": местные жители показали фиолетовый гриб в точке пуска.