Удар "Орешника" по Львову: в ОВА рассказали о последствиях ракетной атаки РФ

Во время ракетной атаки РФ в ночь на 9 января в поселке Рудно Львовской общины сработал защитный запорный клапан на газорегуляторном пункте. Без газа остались 376 абонентов.

О последствиях удара по Львову 9 января рассказал председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий. По его словам, защитный клапан сработал из-за ударной волны.

"До выяснения причин аварии специалисты перекрыли подачу газа на входе перед ГРП. Временно без газа 376 абонентов", — рассказал глава ОВА.

Он добавил, что повреждения во время удара по Львову получили также 6 частных грузовых автомобилей. на момент публикации новости работы по восстановлению газоснабжения в громаде продолжаются.

Максим Козицкий прокомментировал последствия ракетной атаки на Львовщину Фото: скриншот

О последствиях ракетного удара во Львове писал также депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич. По его словам, жители села Рудного сообщали о перебоях с газоснабжением.

Відео дня

"Люди пишут: в Рудно газа практически нет. Плита в кухне едва горит, котел погас и не зажигается. Нет давления", — рассказывал депутат.

Депутат Зинкевич рассказал о перебоях с газоснабжением в Рудном Фото: скриншот

Удар по Львову 9 января: детали

Мощные взрывы во Львове прогремели около полуночи 9 января. Глава ОВА Максим Козицкий сообщал об атаке на критическую инфраструктуру.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что скорость ракеты во Львове достигала 13000 км в час, цель двигалась по баллистической траектории.

В Министерстве обороны РФ заявили, что ударили по Львову "Орешником" в ответ на якобы "атаку на резиденцию Путина" украинских дронов 29 декабря.

Городской голова Андрей Садовый сразу после обстрела отмечал, что доподлинно неизвестно, действительно ли РФ нанесла удар "Орешником" по Львову. В 7:51 он также сообщал об отключении газа во Львове после взрывов в результате того, что в поселке Рудно сработала автоматическая система безопасности из-за ударной волны. По словам Садового, газоснабжение восстановят после того, как специалисты проверят оборудование.

Воздушные силы в отчете утром 9 января подтвердили применение Россией баллистики средней дальности, запущенной с полигона в Капустином Яру в РФ.