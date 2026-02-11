ВС РФ запустили "Кинжал" по Украине: куда полетели ракеты, первые подробности, — мониторы

Около 14:40 11 февраля Вооруженные силы Российской Федерации запустили ракету "Кинжал" по Украине. Ракета прошла север области и полетела на запад. Во Львове услышали громкий взрыв.

Российская ракета "Кинжал" через секунды после пуска добралась до Житомирской области добралась до Житомирщины, сообщили в мониторинговом канале. После этого стало известно о приближении к Ровно и Львову.

Воздушные силы ВСУ предупредили о самолетах МиГ-31 ВС РФ, носители ракет "Кинжал", которые вышли на пусковые рубежи около 14:38 часов 11 февраля. Через минуту стало известно о скоростной цели, которая прошла Звягель, Житомир, Ровно и полетела на Львов. Следующее предупреждение о российской авиаракете появилось 16:49: под угрозой вновь запад Украины и Львов. Между тем местные паблики подтвердили, что над городом отработали средства ПВО.

Львовская ОВА и Воздушное командование пока не информировало о последствиях удара "Кинжалов" по Львову 11 февраля. Городской голова Львова Андрей Садовый подтвердил работу противовоздушной обороны: о деталях не писал.

Обстрел Украины — детали удара ракеты "Кинжал"

Согласно сообщениям Воздушных сил ВСУ и публикациям мониторинговых каналов, 11 февраля ВС РФ могли запустить три ракеты "Кинжал". В канале Strategic Control отмечается, что в воздух поднялось два самолета МиГ-31 ВС РФ, каждый из которых может нести одну ракету "Кинжал". При этом во Львове слышали громкий взрыв, но нет информации, работало ли это ПВО, или произошло попадание. В то же время в канале Львовской ОВА писали о минимум двух ракетах, которые, вероятно, добрались до западного региона Украины.

В 15:11 11 11 февраля мониторинговый канал сообщил, что самолеты МиГ-31 вернулись на авиабазу "Саваслейка". С другой стороны, появилось предупреждение об угрозе баллистических пусков из Воронежской области. Речь шла о ракетах "Искандер-М/КН-23/С-300", которые имеют дальность 300-500 км.

Обновление 15:28. Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что на город летели две ракеты "Кинжал" ВС РФ. По его словам, оба средства поражения были обезврежены средствами ПВО. Атака состоялась около 14:40, написал чиновник в Telegram.

Отметим, в феврале 2026 года ВС РФ уже атаковали Украину ракетами "Кинжал". Последний удар состоялся в ночь на 6 февраля. Согласно сообщению Воздушных сил, россияне запустили суммарно 335 целей, среди них — две аэробаллистические ракеты "Кинжал" и также пять Х-59/Х-69. Согласно данным командования, было 297 обезвреженных дронов, но данных о сбивании ракет не было. На следующий день состоялась еще одна массированная ракетно-дроновая атака: средства поражения летели на Хмельницкий, Винницу, Бурштынскую и Добротворскую ТЭС.

Напоминаем, 10 февраля в росСМИ The Insider проанализировали российские суперракеты, среди них — аэробаллистические "Кинжалы", и объяснили, почему это новейшее оружие на самом деле ослабило россиян.