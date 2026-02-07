Объявлена масштабная воздушная тревога: россияне комбинированно атакуют Украину "Калибрами" с моря и "Шахедами"

Ночью 7 февраля россияне осуществили пуски крылатых ракет типа "Калибр" из Черного моря. Воздушная тревога из-за ракетной опасности распространилась практически по всей Украине.

Для обстрела россияне привлекли по меньшей мере 2 ракетоносителя, которые перед пусками вывели в акваторию Черного моря. Фокус собрал все, что известно о ночной атаке "Калибров".

Около 03:10 часов мониторинговые каналы зафиксировали вхождение первых ракет в воздушное пространство Украины. Эту информацию также подтвердили Воздушные силы: "Калибры" двигались через Николаевскую область вглубь Украины.

По Украине распространилась воздушная тревога из-за ракет "Калибр" в небе

По состоянию на 03:20 часов OSINT-аналитики, в частности канал "Николаевский Ванек", насчитали около 10 крылатых ракет в небе над южными регионами. Они взяли курс в направлении Винницкой области, предупредили мониторинговые каналы.

Перед этим мониторинговые каналы писали, что россияне вывели в море два ракетоносителя. По подсчетам аналитиков, их общий залп мог составлять 16 крылатых ракет типа "Калибр".

Новость дополняется...