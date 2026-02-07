На Волыни вражеские "Шахеды" атаковали объект инфраструктуры, в части Львовщины исчез свет
Россияне 6 февраля атаковали Волынскую область беспилотниками, в результате чего пострадал объект критической инфраструктуры в регионе.
Воздушную тревогу в каждом из районов на Волыни в течение суток объявляли по несколько раз из-за угрозы вражеских дронов. Об этом рассказал председатель Волынской областной военной администрации Роман Романюк.
Чиновник не уточнил, где именно пострадала инфраструктура из-за вражеской атаки. Однако добавил, что сейчас на месте работают оперативные службы, продолжается ликвидация последствий.
Данных о пострадавших, жертвах и других разрушениях в результате обстрела не поступало.
Журналист Андрей Смолий тем временем сообщил, что БпЛА атаковали Нововолынск, из-за чего в части Львовской области исчез свет. Речь идет о Шептицком районе, отметил Смолий.
"Исчез свет на севере Львовщины в результате прилета БпЛА в Нововолынске. Сообщают, что обесточен Шептицкий район", — написал журналист.
Львовские Telegram-каналы также писали об исчезновении света в Шептицком, Сокале, Радехове, а также населенном пункте Лопатин и других местах. Однако по состоянию на 23:50 часов свет уже начал возвращаться в дома жителей Шептицкого района, информировали в пабликах.
Стоит отметить, что официального подтверждения или связи обесточивания в части Львовщины с атакой дронов на Волынь нет.
Напомним, 6 февраля мониторинговые каналы предупредили о намерениях россиян осуществить массированный удар по Украине в эти выходные.
Президент Владимир Зеленский 6 февраля раскритиковал силы противовоздушной обороны Украины и призвал к немедленным изменениям.