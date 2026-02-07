На Волині ворожі "Шахеди" атакували об'єкт інфраструктури, у частині Львівщини зникло світло

Росіяни 6 лютого атакували Волинську область безпілотниками, внаслідок чого постраждав об'єкт критичної інфраструктури у регіоні.

Повітряну тривогу у кожному з районів на Волині упродовж доби оголошували по кілька разів через загрозу ворожих дронів. Про це розповів голова Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк.

Посадовець не уточнив, де саме постраждала інфраструктура через ворожу атаку. Проте додав, що наразі на місці працюють оперативні служби, триває ліквідація наслідків.

Даних про постраждалих, жертв та інші руйнування внаслідок обстрілу не надходило.

Скриншот | допис голови ОВА про наслідки атаки "Шахедів" на Волині

Журналіст Андрій Смолій тим часом повідомив, що БпЛА атакували Нововолинськ, через що у частині Львівської області зникло світло. Йдеться про Шептицький район, зазначив Смолій.

Відео дня

"Зникло світло на півночі Львівщини внаслідок прильоту БпЛА у Нововолинську. Повідомляють, що знеструмлено Шептицький район", — написав журналіст.

Львівські Telegram-канали також писали про зникнення світла у Шептицькому, Сокалі, Радехові, а також населеному пункті Лопатин та інших місцях. Однак станом на 23:50 годину світло вже почало повертатися у домівки мешканців Шептицького району, інформували у пабліках.

Варто зазначити, що офіційного підтвердження чи зв'язку знеструмлення у частині Львівщини з атакою дронів на Волинь немає.

Нагадаємо, 6 лютого моніторингові канали попередили про наміри росіян здійснити масований удар по Україні цими вихідними.

Президент Володимир Зеленський 6 лютого розкритикував сили протиповітряної оборони України та закликав до негайних змін.