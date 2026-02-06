РФ готує масований ракетний удар по Україні цими вихідними: які пріоритетні цілі ворога

В акваторії Чорного моря та на базах РФ зафіксували активне скупчення ракетних засобів, і це, на думку експертів, може сигналізувати про підготовку масштабного удару по Україні найближчими днями. Зокрема, монітори попереджають, що ворог має широкий арсенал для потенційного ураження енергетичних і стратегічних об’єктів.

Як повідомляє Telegram-канал "ППО Радар", до Чорного моря ворог вивів два ракетоносії, з яких може бути здійснений залп 16 крилатих ракет "Калібр". За оцінками фахівців, Росія може одночасно задіяти до 25 балістичних ракет "Іскандер-М" із західних та південних областей РФ та Криму. Додатково в арсеналі ворога перебувають:

до 24 крилатих ракет "Калібр" з морських носіїв;

понад 30 крилатих ракет Х-101 з бомбардувальників Ту-95МС і Ту-160;

до 8 ракет Х-22/32 з Ту-22М3;

14 крилатих ракет "Іскандер-К";

7 аеробалістичних ракет "Кинджал" і до 4 гіперзвукових "Цирконів" з Криму.

Також у публікації додали, що основними цілями росіян є критичні енергетичні об’єкти та інфраструктура різних регіонів України. Так, у Київській області ймовірні удари можуть бути спрямовані на Білоцерківську ТЕЦ, Трипільську ТЕС, Київські ТЕЦ-1 і ТЕЦ-5, Київську ГЕС, а також на об’єкти енергетики у районах Макарова, Вишгорода, Чабанів та Броварів.

Натомість на Дніпропетровщині під загрозою перебувають Кам’янська ГЕС, Дніпровська і Криворізька ТЕС та енергетична інфраструктура міст Дніпро, Кам’янське, Кривий Ріг і Павлоград. У Черкаській області потенційні цілі — Черкаська ТЕЦ і Канівська ГЕС, а на Полтавщині — Кременчуцька ГЕС та нафтогазові об’єкти у Лубенському, Полтавському та Миргородському районах.

Окрім центральних областей, ворог може спробувати удари по західній Україні. Потенційно під ударом опиняються Добротвірська ТЕС на Львівщині, нафтогазові об’єкти у Стрию, ТЕС у Калуші та інші енергетичні точки у Луцьку, Львові, Ковелі, Рівному та Тернополі. При цьому уточнюється, що не всі перераховані об’єкти будуть атаковані одночасно — мова йде про ймовірні пріоритетні цілі.

"Ворог не буде атакувати одразу усі об'єкти які вказані вище, я вказав об'єкти які найбільш цікаві ворогу", — йдеться вдописі.

За даними каналу "Tracking", на авіабазі "Енгельс-2" за останні чотири дні було помічено три літаки Ан-124-100 і чотири Іл-76, а також активні польоти Ту-95МС із крилатими ракетами Х-101/555. Крім того, на авіабазі "Оленья" перебувають чотири Ту-22М3, які оснащені ракетами Х-22/32.

Раніше монітори вже повідомляли, що росіяни хочуть провести другий етап масованого ракетно-дронового удару по Україні. Зокрема, свій обстріл противник запланував на у період 7-10 лютого, після завершення тристоронніх перемовин в Абу-Дабі між Україною, Росією та США.

Також Фокус писав, що голова МЗС Росії Сергій Лавров звинувавтив Україну в ударах енергетиці РФ. За його словами, лише через те, що Київ почав нібито бити першим, Кремль вирішив завдати удари по енергетиці у відповідь.