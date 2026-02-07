Более 100 БпЛА, в воздухе Ту-95МС: россияне массированно атакуют Украину "Шахедами" — где угроза ударов (карта)

В ночь на 7 февраля российская армия массированно запустила по Украине ударные беспилотники с разных направлений. В небе над областями фиксируют более 100 дронов, новые группы БпЛА продолжают заходить в воздушное пространство. Также РФ подняла в небо стратегическую авиацию.

Воздушную тревогу из-за угрозы "Шахедов" объявили в Винницкой, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Киевской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской, Черкасской областях и в Киеве. Фокус собрал все, что известно о ночном обстреле россиян.

Группы ударных БпЛА начали массированно заходить в воздушное пространство Украины около полуночи. Воздушные силы предупреждали о вхождении "Шахедов" с южного, восточного и северного направлений.

По состоянию на 01:00 часов, по данным мониторингового канала monitor, в небе над Украиной в целом зафиксировано более 130 вражеских дронов. Большие скопления "Шахедов" военные фиксируют на Черниговщине, Сумщине, Полтавщине, Харьковщине, Николаевщине и Одесщине.

monitor | карта движения "Шахедов" по состоянию на 01:00 часов 7 февраля

Значительная часть "Шахедов" взяла западный курс в направлении Винницкой области. Около 01:20 часов в небе над регионом военные зафиксировали вхождение первых ударных дронов, monitor предупредил о движении еще нескольких десятков БпЛА курсом на Виннитчину.

Мониторинговые каналы предупреждают о движении большого количества БпЛА на Виннитчину

По состоянию на 01:30 часов уже известно о первых последствиях ночного обстрела. По информации Telegram-каналов, на Киевщине, в Яготине, "Шахеды" атаковали склад компании Roshen. На месте поднялся пожар.

Официального подтверждения удара по зданию на момент публикации не поступало.

По состоянию на 01:30 часов, Воздушные силы предупредили о движении большого количества дронов в восточных, северных, южных областях:

десятки групп БпЛА на Черниговщине и Сумщине в направлении Полтавщины;

десятки групп БпЛА на Полтавщине в направлении Кировоградщины и Днепропетровщины;

группы дронов из Николаевской и Одесской областей в направлении Винницкой области, в Винницкой области дроны северо-западным курсом;

дроны на Харьковщине в направлении областного центра и Полтавщины;

новые группы ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Николаевской и Одесской областей;

БпЛА в Запорожье северо-западным курсом.

Россияне подняли в небо стратегическую авиацию — что известно

Около 00:30 часов мониторинговые каналы сообщили, что враг также поднял в небо борта стратегической авиации. Предварительно, ВС РФ подняли не менее 3 самолетов Ту-95МС с аэродрома "Оленья".

Официально пока что Воздушные силы этих данных не подтвердили.

Также мониторинговые каналы зафиксировали активность самолетов Ту-22м3 и взлет по меньшей мере 1 борта Ту-160 с аэродрома "Украинка".

Дополнительно враг может вывести в Черное море ракетоносители для осуществления пусков крылатых ракет типа "Калибр", отмечают аналитики.

Напомним, в Волынской ОГА 6 февраля сообщили, что россияне во время атаки "Шахедов" повредили объект критической инфраструктуры в области.

Мониторинговые каналы 6 февраля предупреждали о том, что враг готовится осуществить массированную атаку по Украине в эти выходные.