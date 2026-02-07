Понад 100 БпЛА, у повітрі Ту-95МС: росіяни масовано атакують Україну "Шахедами" — де загроза ударів (карта)
У ніч на 7 лютого російська армія масовано запустила по Україні ударні безпілотники з різних напрямків. У небі над областями фіксують понад 100 дронів, нові групи БпЛА продовжують заходити у повітряний простір. Також РФ підняла у небо стратегічну авіацію.
Повітряну тривогу через загрозу "Шахедів" оголосили у Вінницькій, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Київській, Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській, Черкаській областях та у Києві. Фокус зібрав усе, що відомо про нічний обстріл росіян.
Групи ударних БпЛА почали масовано заходити у повітряний простір України близько опівночі. Повітряні сили попереджали про входження "Шахедів" з південного, східного та північного напрямків.
Станом на 01:00 годину, за даними моніторингового каналу monitor, у небі над Україною загалом зафіксовано понад 130 ворожих дронів. Великі скупчення "Шахедів" військові фіксують на Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Харківщині, Миколаївщині та Одещині.
Значна частина "Шахедів" взяла західний курс у напрямку Вінницької області. Близько 01:20 години у небі над регіоном військові зафіксували входження перших ударних дронів, monitor попередив про рух кількох ще кількох десятків БпЛА курсом на Вінниччину.
Станом на 01:30 годину вже відомо про перші наслідки нічного обстрілу. За інформацією Telegram-каналів, на Київщині, у Яготині, "Шахеди" атакували склад компанії Roshen. На місці здійнялася пожежа.
Офіційного підтвердження удару по будівлі на момент публікації не надходило.
Станом на 01:30 годину, Повітряні сили попередили про рух великої кількості дронів у східних, північних, південних областях:
- десятки груп БпЛА на Чернігівщині та Сумщині у напрямку Полтавщини;
- десятки груп БпЛА на Полтавщині у напрямку Кіровоградщини та Дніпропетровщини;
- групи дронів з Миколаївщини та Одещини у напрямку Вінниччини, на Вінниччині дрони північно-західним курсом;
- дрони на Харківщині у напрямку обласного центру та Полтавщини;
- нові групи ударних БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Миколаївщини та Одещини;
- БпЛА на Запоріжжі північно-західним курсом.
Росіяни підняли у небо стратегічну авіацію — що відомо
Близько 00:30 години моніторингові канали повідомили, що ворог також підняв у небо борти стратегічної авіації. Попередньо, ЗС РФ підняли щонайменше 3 літаки Ту-95МС з аеродрому "Оленья".
Офіційно поки що Повітряні сили цих даних не підтвердили.
Також моніторингові канали зафіксували активність літаків Ту-22м3 та зліт щонайменше 1 борту Ту-160 з аеродрому "Українка".
Додатково ворог може вивести у Чорне море ракетоносії для здійснення пусків крилатих ракет типу "Калібр", зазначають аналітики.
Новина доповнюється…
Нагадаємо, у Волинській ОВА 6 лютого повідомили, що росіяни під час атаки "Шахедів" пошкодили об'єкт критичної інфраструктури в області.
Моніторингові канали 6 лютого попереджали про те, що ворог готується здійснити масовану атаку по Україні цими вихідними.