Понад 100 БпЛА, у повітрі Ту-95МС: росіяни масовано атакують Україну "Шахедами" — де загроза ударів (карта)

У ніч на 7 лютого російська армія масовано запустила по Україні ударні безпілотники з різних напрямків. У небі над областями фіксують понад 100 дронів, нові групи БпЛА продовжують заходити у повітряний простір. Також РФ підняла у небо стратегічну авіацію.

Повітряну тривогу через загрозу "Шахедів" оголосили у Вінницькій, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Київській, Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській, Черкаській областях та у Києві. Фокус зібрав усе, що відомо про нічний обстріл росіян.

Групи ударних БпЛА почали масовано заходити у повітряний простір України близько опівночі. Повітряні сили попереджали про входження "Шахедів" з південного, східного та північного напрямків.

Станом на 01:00 годину, за даними моніторингового каналу monitor, у небі над Україною загалом зафіксовано понад 130 ворожих дронів. Великі скупчення "Шахедів" військові фіксують на Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Харківщині, Миколаївщині та Одещині.

monitor | карта руху "Шахедів" станом на 01:00 годину 7 лютого

Значна частина "Шахедів" взяла західний курс у напрямку Вінницької області. Близько 01:20 години у небі над регіоном військові зафіксували входження перших ударних дронів, monitor попередив про рух кількох ще кількох десятків БпЛА курсом на Вінниччину.

Моніторингові канали попереджають про рух великої кількості БпЛА на Вінниччину

Станом на 01:30 годину вже відомо про перші наслідки нічного обстрілу. За інформацією Telegram-каналів, на Київщині, у Яготині, "Шахеди" атакували склад компанії Roshen. На місці здійнялася пожежа.

Офіційного підтвердження удару по будівлі на момент публікації не надходило.

Станом на 01:30 годину, Повітряні сили попередили про рух великої кількості дронів у східних, північних, південних областях:

десятки груп БпЛА на Чернігівщині та Сумщині у напрямку Полтавщини;

десятки груп БпЛА на Полтавщині у напрямку Кіровоградщини та Дніпропетровщини;

групи дронів з Миколаївщини та Одещини у напрямку Вінниччини, на Вінниччині дрони північно-західним курсом;

дрони на Харківщині у напрямку обласного центру та Полтавщини;

нові групи ударних БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Миколаївщини та Одещини;

БпЛА на Запоріжжі північно-західним курсом.

Росіяни підняли у небо стратегічну авіацію — що відомо

Близько 00:30 години моніторингові канали повідомили, що ворог також підняв у небо борти стратегічної авіації. Попередньо, ЗС РФ підняли щонайменше 3 літаки Ту-95МС з аеродрому "Оленья".

Офіційно поки що Повітряні сили цих даних не підтвердили.

Також моніторингові канали зафіксували активність літаків Ту-22м3 та зліт щонайменше 1 борту Ту-160 з аеродрому "Українка".

Додатково ворог може вивести у Чорне море ракетоносії для здійснення пусків крилатих ракет типу "Калібр", зазначають аналітики.

Нагадаємо, у Волинській ОВА 6 лютого повідомили, що росіяни під час атаки "Шахедів" пошкодили об'єкт критичної інфраструктури в області.

Моніторингові канали 6 лютого попереджали про те, що ворог готується здійснити масовану атаку по Україні цими вихідними.