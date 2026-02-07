Оголошена масштабна повітряна тривога: росіяни комбіновано атакують Україну "Калібрами" з моря та "Шахедами"

Уночі 7 лютого росіяни здійснили пуски крилатих ракет типу "Калібр" з Чорного моря. Повітряна тривога через ракетну небезпеку поширилася практично по всій Україні.

Для обстрілу росіяни залучили щонайменше 2 ракетоносії, які перед пусками вивели в акваторію Чорного моря. Фокус зібрав усе, що відомо про нічну атаку "Калібрів".

Близько 03:10 години моніторингові канали зафіксували входження перших ракет у повітряний простір України. Цю інформацію також підтвердили Повітряні сили: "Калібри" рухалися крізь Миколаївщину углиб України.

Україною поширилася повітряна тривога через ракети "Калібр" у небі

Станом на 03:20 годину OSINT-аналітики, зокрема канал "Николаевский Ванек", нарахували близько 10 крилатих ракет у небі над південними регіонами. Вони взяли курс у напрямку Вінницької області, попередили моніторингові канали.

Перед цим моніторингові канали писали, що росіяни вивели у море два ракетоносії. За підрахунками аналітиків, їхній загальний залп міг складати 16 крилатих ракет типу "Калібр".

