Армия РФ ударила по железной дороге в двух областях: какие последствия (фото)

12 марта 2026 года российская армия атаковала беспилотниками железнодорожную инфраструктуру в Сумской и Николаевской областях.

Никто не пострадал. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба в Telegram.

В результате атаки по территории железнодорожной станции на Сумщине повреждены тепловозы, железнодорожные пути и здание станции.

На Николаевщине пострадал тепловоз.

В результате взрыва повреждены тепловозы

8 марта 2026 года армия РФ атаковала инфраструктуру Сумщины и Харьковщины. Российский беспилотник попал в локомотив пассажирского поезда "Киев-Сумы". А 7 марта беспилотники ударили по четырем железнодорожным подстанциям в Житомирской, Хмельницкой, Винницкой областях и ряду железнодорожных мостов.

Напомним, что в конце декабря 2025 года The Wall Street Journal со ссылкой на данные "Укрзализныци" сообщил, что с начала 2025 года ВС РФ совершили более 1100 атак на объекты железнодорожной инфраструктуры. Под ударами оказались поезда, депо, диспетчерские центры, железнодорожные мосты, а также подстанции, обеспечивающие электроснабжение сети. С начала полномасштабного вторжения убытки от российских атак превысили 5,8 млрд долларов.

Немецкий военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке в конце 2025 года пришел к выводу, что Россия перешла к новой тактике массированных ударов по Украине, целенаправленно атакуя объекты, которые ранее считались неприкосновенными из-за их критической роли. Под прицелом теперь железная дорога, энергетика и медицина.