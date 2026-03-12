Армія РФ вдарила по залізниці у двох областях: які наслідки (фото)

12 березня 2026 року російська армія атакувала безпілотниками залізничну інфраструктуру в Сумській і Миколаївській областях.

Ніхто не постраждав. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба в Telegram.

Внаслідок атаки по території залізничної станції на Сумщині пошкоджено тепловози, залізничну колію та будівлю станції.

На Миколаївщині постраждав тепловоз.

Внаслідок вибуху пошкоджено тепловози

8 березня 2026 року армія РФ атакувала інфраструктуру Сумщини та Харківщини. Російський безпілотник влучив у локомотив пасажирського потягу "Київ-Суми". А 7 березня безпілотники вдарили по чотирьох залізничних підстанціях у Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій областях та низці залізничних мостів.

Нагадаємо, що наприкінці грудня 2025 року The Wall Street Journal із посиланням на дані "Укрзалізниці" повідомив, що від початку 2025 року ЗС РФ здійснили понад 1100 атак на об'єкти залізничної інфраструктури. Під ударами опинилися поїзди, депо, диспетчерські центри, залізничні мости, а також підстанції, що забезпечують електропостачання мережі. З початку повномасштабного вторгнення збитки від російських атак перевищили 5,8 млрд доларів.

Відео дня

Німецький військовий оглядач BILD Юліан Рьопке наприкінці 2025 року дійшов до висновку, що Росія перейшла до нової тактики масованих ударів по Україні, цілеспрямовано атакуючи об'єкти, які раніше вважали недоторканними через їхню критичну роль. Під прицілом тепер залізниця, енергетика та медицина.