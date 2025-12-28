Залізниця стала "слабким місцем" України: у 2025 росіяни атакували 1100 разів, — WSJ

У 2025 році Росія суттєво посилила удари по залізничній інфраструктурі України, намагаючись паралізувати ключову логістичну артерію країни, через яку перевозиться понад 60% усіх вантажів, а також військова техніка та особовий склад Сил оборони.

Від початку року Збройні сили РФ здійснили понад 1100 атак на об'єкти залізничної інфраструктури. Це майже стільки ж, скільки за два попередні роки повномасштабної війни разом узятих — у 2023 і 2024 роках. Про це пише видання The Wall Street Journal із посиланням на дані "Укрзалізниці".

Під ударами опинилися поїзди, депо, диспетчерські центри, залізничні мости, а також підстанції, що забезпечують електропостачання мережі.

Особливу увагу Росія приділяє південним маршрутам, які використовуються для експорту зерна та іншої продукції через порти Чорного моря, зазначає видання. Ці напрямки мають стратегічне значення як для української економіки, так і для глобальної продовольчої безпеки.

Відео дня

За оцінками "Укрзалізниці", з початку повномасштабного вторгнення збитки від російських атак перевищили 5,8 млрд доларів. При цьому в компанії зазначають, що реальні витрати на відновлення інфраструктури будуть значно вищими через масштаби руйнувань і необхідність додаткових заходів захисту.

"Це війна проти залізниць, яка являє собою цілеспрямовані, структуровані, ретельно сплановані та сконцентровані зусилля з припинення роботи системи. Практично кожна ланка в ланцюжку стає мішенню", — заявив глава "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

Об'єкти "Укрзалізниці", які зазнали атак РФ у 2025 році Фото: wsj.com

Оглядачі The Wall Street Journal зазначили, що в перші місяці вторгнення Росія уникала масованих ударів по залізницях, розраховуючи використати їх у разі захоплення контролю над Україною. Однак тепер, на тлі спроб тиску на Київ з метою нав'язати власні умови завершення війни, залізнична інфраструктура стала однією з пріоритетних цілей.

Попри загрози, "Укрзалізниця" продовжує роботу, посилюючи заходи безпеки. Машиністи поїздів на небезпечних напрямках, зокрема в Херсонській області, працюють у захисних касках. Дахи поїздів оснащуються системами придушення дронів, а підстанції укріплюються бетонними конструкціями для мінімізації наслідків ударів.

Важливо

"Атакують одну підстанцію за іншою": чому ЗС РФ посилили удари по українській залізниці — FT

Однак можливості захисту залишаються обмеженими, особливо на вузлових станціях у прифронтових регіонах. Так, станція Лозова в Харківській області неодноразово ставала ціллю російських атак.

"Ми просто кидаємо все, коли звучить сирена повітряної тривоги. Пріоритетом є захист життя", — сказала Ніна Забела, начальник залізничної станції Лозова, де вона працює вже 32 роки.

Автори матеріалу підкреслили, що залізниці залишаються критично важливими для України — як для економіки, так і для оборони країни. Саме ними в перші місяці війни евакуювали мільйони громадян, а світові лідери досі прибувають до Києва залізничним транспортом, демонструючи підтримку Україні.

Нагадаємо, у грудні Збройні сили РФ завдали ударів по залізничній інфраструктурі у Фастові. Унаслідок влучання будівлю вокзалу практично повністю знищено, пошкоджено приміські локомотиви та інфраструктуру депо.