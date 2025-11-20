"Атакують одну підстанцію за іншою": чому ЗС РФ посилили удари по українській залізниці — FT

Росія значно посилила удари по українській залізничній інфраструктурі, і це спричиняє дедалі частіші затримки пасажирських та вантажних поїздів. Попри це, "Укрзалізниця" намагається зберегти графік руху та адаптуватися до нових реалій війни, зазначає Financial Times.

Як повідомляє видання, темпи атак зросли особливо влітку 2025 року. Зокрема, віцепрем'єр-міністр України Олексій Кулеба заявив, що з початку серпня російські війська здійснили понад 400 ударів по залізничній інфраструктурі, що майже удвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року. За його словами, атаки є частиною систематичної кампанії проти підстанцій, ключових вузлів та станцій.

"Це не випадкові удари — вони є частиною систематичної кампанії, спрямованої проти підстанцій, ключових вузлів і станцій", — зазначив Кулеба.

Генеральний директор "Укрзалізниці" Олександр Перцовський підкреслив, що Москва намагається перешкодити сполученню України з прифронтовими регіонами. У результаті масштабних обстрілів поїзди можуть затримуватися від двох до шести годин, що стало новою реальністю для компанії, яка раніше забезпечувала понад 90% рейсів за розкладом.

За словами Перцовського, Росія модернізувала свої безпілотники, і тепер вони здатні уражати навіть рухомі локомотиви. Стратегія ворога полягає в тому, щоб поетапно виводити з ладу підстанції та локомотивні депо, ускладнюючи експлуатацію як електричних, так і дизельних поїздів.

"Ми бачимо, що вони намагаються знищити одну підстанцію за іншою, щоб ми не могли експлуатувати електричні поїзди, а потім одночасно уражають локомотивні депо, щоб ми не могли перейти на дизельні локомотиви", — зазначив Перцовський.

Для захисту персоналу "Укрзалізниця" оснащує машиністів та працівників індивідуальними аварійними наборами, які дозволяють продовжувати роботу під час сирен повітряної тривоги та ховатися тільки при безпосередній загрозі. Проте навіть ця система не завжди ефективна: на початку місяця один охоронець загинув внаслідок удару дрона.

Як пише видання, атаки вже вплинули на пасажирські перевезення в прифронтових регіонах. Наприклад, поїзд, що вирушив з Гусарівки поблизу Краматорська, затримався на понад дві з половиною години через відключення електропостачання після нічного обстрілу. Пасажири продовжили подорож після прибуття тепловоза, а провідники зазначили, що знають, як діяти в подібних ситуаціях.

Також у матеріалі йдеться, що через загрозу ударів з боку Росії "Укрзалізниця" тимчасово призупинила сполучення до Донецької області, що стало першим випадком із 2014 року, коли східний регіон залишився без залізничного сполучення. Та все ж компанія запевняє, що закриття станцій є тимчасовим і пов’язане з рекомендаціями місцевих органів влади.

Окрім цього, минулого місяця внаслідок атак дронів у Шостці загинув 71-річний чоловік, ще понад 30 людей отримали поранення, а спальні вагони та локомотиви зазнали значних пошкоджень. Локальний залізничний вузол у Запоріжжі також зазнав бомбардування, а локомотивне депо в Полтавській області було виведено з ладу через два дні після удару.

Однак, попри загрози, "Укрзалізниця" продовжує працювати над адаптацією до нових умов. Компанія змінює розклади, зменшує кількість поїздів у вразливих районах та збільшує кількість вагонів у безпечніших маршрутах, щоб мінімізувати ризики для персоналу та рухомого складу.

Пасажири, які продовжують користуватися залізницею, зазначають, що затримки стали регулярним явищем, але компанія робить усе можливе, щоб гарантувати безпечне сполучення до прифронтових регіонів і захистити людей під час обстрілів.

Нагадаємо, що, за словами Олександра Перцовського, ціллю росіян стали тягові підстанції у напрямку Одещини, які вони атакують, щоб завадити експорту.

Раніше Фокус писав, що РФ намагається блокувати ключові та резервні маршрути, щоб обмежити сполучення з прифронтовими районами. "Укрзалізниця" у відповідь організовує трансфери пасажирів автобусами.