"Атакуют одну подстанцию за другой": почему ВС РФ усилили удары по украинской железной дороге — FT

Россия значительно усилила удары по украинской железнодорожной инфраструктуре, и это вызывает все более частые задержки пассажирских и грузовых поездов. Несмотря на это, "Укрзалізниця" пытается сохранить график движения и адаптироваться к новым реалиям войны, отмечает Financial Times.

Как сообщает издание, темпы атак выросли особенно летом 2025 года. В частности, вице-премьер-министр Украины Алексей Кулеба заявил, что с начала августа российские войска совершили более 400 ударов по железнодорожной инфраструктуре, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. По его словам, атаки являются частью систематической кампании против подстанций, ключевых узлов и станций.

"Это не случайные удары — они являются частью систематической кампании, направленной против подстанций, ключевых узлов и станций", — отметил Кулеба.

Генеральный директор "Укрзалізниці" Александр Перцовский подчеркнул, что Москва пытается помешать сообщению Украины с прифронтовыми регионами. В результате масштабных обстрелов поезда могут задерживаться от двух до шести часов, что стало новой реальностью для компании, которая ранее обеспечивала более 90% рейсов по расписанию.

По словам Перцовского, Россия модернизировала свои беспилотники, и теперь они способны поражать даже подвижные локомотивы. Стратегия врага заключается в том, чтобы поэтапно выводить из строя подстанции и локомотивные депо, затрудняя эксплуатацию как электрических, так и дизельных поездов.

"Мы видим, что они пытаются уничтожить одну подстанцию за другой, чтобы мы не могли эксплуатировать электрические поезда, а потом одновременно поражают локомотивные депо, чтобы мы не могли перейти на дизельные локомотивы", — отметил Перцовский.

Для защиты персонала "Укрзалізниці" оснащает машинистов и работников индивидуальными аварийными наборами, которые позволяют продолжать работу во время сирен воздушной тревоги и прятаться только при непосредственной угрозе. Однако даже эта система не всегда эффективна: в начале месяца один охранник погиб в результате удара дрона.

Как пишет издание, атаки уже повлияли на пассажирские перевозки в прифронтовых регионах. Например, поезд, отправившийся из Гусаровки вблизи Краматорска, задержался более чем на два с половиной часа из-за отключения электроснабжения после ночного обстрела. Пассажиры продолжили путешествие после прибытия тепловоза, а проводники отметили, что знают, как действовать в подобных ситуациях.

Также в материале говорится, что из-за угрозы ударов со стороны России "Укрзалізниця" приостановила сообщение в Донецкую область, что стало первым случаем с 2014 года, когда восточный регион остался без железнодорожного сообщения. И все же компания уверяет, что закрытие станций является временным и связано с рекомендациями местных органов власти.

Кроме этого, в прошлом месяце в результате атак дронов в Шостке погиб 71-летний мужчина, еще более 30 человек получили ранения, а спальные вагоны и локомотивы получили значительные повреждения. Локальный железнодорожный узел в Запорожье также подвергся бомбардировке, а локомотивное депо в Полтавской области было выведено из строя через два дня после удара.

Однако, несмотря на угрозы, "Укрзалізниця" продолжает работать над адаптацией к новым условиям. Компания меняет расписания, уменьшает количество поездов в уязвимых районах и увеличивает количество вагонов в безопасных маршрутах, чтобы минимизировать риски для персонала и подвижного состава.

Пассажиры, которые продолжают пользоваться железной дорогой, отмечают, что задержки стали регулярным явлением, но компания делает все возможное, чтобы обеспечить безопасное сообщение в прифронтовые регионы и защитить людей во время обстрелов.

Напомним, что, по словам Александра Перцовского, целью россиян стали тяговые подстанции в направлении Одесской области, которые они атакуют, чтобы помешать экспорту.

Ранее Фокус писал, что РФ пытается блокировать ключевые и резервные маршруты, чтобы ограничить сообщение с прифронтовыми районами. "Укрзалізниця" в ответ организовывает трансферы пассажиров автобусами.