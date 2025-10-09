В УЗ пояснили мету ударів ЗС РФ по залізницях у Сумській і Чернігівській областях

Після чергової серії ударів по залізницях у Сумах, Шостці, Конотопі та інших станціях в АТ "Укрзалізниця" розкрили тактику дій ЗС РФ.

Противник намагається заблокувати основні та резервні маршрути, щоб обрізати сполучення з прифронтовими регіонами — Чернігівською та Сумською областями, заявив голова "УЗ" Олександр Перцовський.

Через пошкодження залізничного полотна та локомотивів пасажирам поїздів організовують трансфер до місць призначення автобусами.

"Працюємо із Сумською та Чернігівською обласними військовими адміністраціями, міськими головами Конотопа, Шостки, Ніжина, щоб оперативно організовувати трансфери", — написав Перцовський у соцмережі.

Він закликав пасажирів стежити за оновленнями на офіційних ресурсах компанії "Укрзалізниця".

З настанням осені ЗС РФ посилили удари по об'єктах "УЗ". Так, у ніч на 17 вересня 2025 року Росія завдала значних ударів по залізничній інфраструктурі України. Потрапляння дронів у підстанції та лінії електропередач призвели до знеструмлення колій, затримок поїздів на Дніпровському та Одеському напрямках.

У ніч на 2 жовтня росіяни масовано вдарили по депо "Укрзалізниці" в Одесі. Постраждали машиніст поїзда і житель сусіднього будинку, на місці атаки спалахнула пожежа.

4 жовтня російська армія вдарила по залізничному вокзалу в Шосткинській громаді та поцілили в пасажирські вагони поїзда сполученням "Шостка-Київ", а також у приміський поїзд.

Локомотив після удару ЗС РФ Фото: Олександр Перцовський / Facebook

У ніч на 7 жовтня Росія завдала масованих ударів по енергетичній та залізничній інфраструктурі в Полтавській і Сумській областях.

У Полтаві постраждали локомотивне депо, дистанція енергопостачання та тягові підстанції. Пошкоджено адміністративні та складські приміщення, рухомий склад, виникли пожежі, які ліквідували рятувальники. Через атаку тимчасово затримувався рух поїздів Харків-Львів, Львів-Харків та Краматорськ-Львів. Пошкодження енергетичного об'єкта залишило без світла понад тисячу домогосподарств у Полтаві та навколишніх селах.

Напередодні вночі ворог застосував 12 безпілотників типу "Шахед", які були спрямовані по товарному ешелону на перегоні Носівка-Ніжин. Унаслідок ударів зруйновано ділянку колії сполученням Ніжин-Київ.

Нагадаємо, як Росія намагається паралізувати українську залізницю, і чому під прицілом локомотиви.