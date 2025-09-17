Удари ЗС РФ "Шахедами" по залізницях: в Україні масово затримуються поїзди

Масована атака російськими "Шахедами" і влучання по підстанціях призвели до затримки потягів на Дніпровському та Одеському напрямках.

Маршрути змінилися для деяких поїздів, загалом задіяно 20 резервних тепловозів. Про це повідомила держкомпанія "Укрзалізниця" ("УЗ").

Диспетчери "УЗ" зупиняли поїзди на безпечній відстані від зони ураження. Повний список затримок поїздів доступний на сайті перевізника.

"Укрзалізниця" обіцяє довезти всіх пасажирів до потрібного їм пункту. Міжнародні рейси до польських міст Хелм і Перемишль затримуються теж, разом із диспетчерами з Польщі координуються пересадки, очікування поїздів і прискорений прикордонний контроль.

Приміські поїзди також затримуються, на деяких ділянках ввели обмеження маршрутів.

Уранці 17 вересня "УЗ" не виконає такі рейси:

№6501/6592 "Знам'янка — ім. Шевченка — Черкаси"; №6501/6592 "Знам'янка — ім. Шевченка. Шевченка — Черкаси";

№6503 "Знам'янка — Миронівка";

№6331 "Знам'янка — Помічна";

№6332 "Колосівка — Знам'янка" (маршрут скоротили до ст. Кропивницький);

№6036 "Помічна — Знам'янка" (до ст. Цукрова).

Ремонтники відновлюють живлення для засобів сигналізації, рух поїздів вдалося налагодити в резервному форматі.

Удари по інфраструктурі "Укрзалізниці"

Російські окупанти завдали удару по українській залізничній інфраструктурі вночі 17 вересня. Пошкодження зафіксували в Черкаській області через удар безпілотниками.

Начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець повідомляв про удари по критичній інфраструктурі.

За даними глави "Укрзалізниці" Олександра Перцовського, затримки в русі поїздів спостерігалися на Дніпровському напрямку через знеструмлення шляхів.

У Кіровоградській області рятувальники ліквідовують наслідки дронової атаки, виникли пожежі на трьох локаціях, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Інформація про травмованих і загиблих не надходила. На місці події працюють усі екстрені служби", — розповіли в ДСНС.

Для ліквідації наслідків російської атаки до місця прильотів прибули понад 60 рятувальників і 14 одиниць спецтехніки.

Нагадаємо, вдень 16 вересня ЗС РФ запустили "Шахеди" по Харкову. БПЛА вдарив по будівлі Національного фармацевтичного університету біля Кінного ринку.

Також 16 вересня під удар російських дронів потрапив логістичний центр магазину "Епіцентр" у Київській області. На місці прильоту виникла сильна пожежа.