Удары ВС РФ "Шахедами" по железным дорогам: в Украине массово задерживаются поезда

Массированная атака российскими "Шахедами" и попадания по подстанциям привели к задержке поездов на Днепровском та Одесском направлениях.

Маршруты изменились для некоторых поездов, всего задействовано 20 резервных тепловозов. Об этом сообщила госкомпания "Укрзализныця" ("УЗ").

Диспетчеры "УЗ" останавливали поезда на безопасном расстоянии от зоны поражения. Полный список задержек поездов доступен на сайте перевозчика.

"Укрзализныця" обещает довезти всех пассажиров до нужного им пункта. Международные рейсы в польские города Хелм и Перемышль задерживаются тоже, вместе с диспетчерами из Польши координируются пересадки, ожидания поездов и ускоренный пограничный контроль.

Пригородные поезда также задерживаются, на некоторых участках ввели ограничения маршрутов.

Утром 17 сентября "УЗ" не выполнит следующие рейсы:

№6501/6592 "Знаменка – им. Шевченко — Черкассы";

№6503 "Знаменка — Мироновка";

№6331 "Знаменка — Помична";

№6332 "Колосовка — Знаменка" (маршрут сократили до ст. Кропивницкий);

№6036 "Помична — Знаменка" (до ст. Сахарна).

Ремонтники восстанавливают питание для средств сигнализации, движение поездов удалось отладить в резервном формате.

Удары по инфраструктуре "Укрзализныци"

Российские оккупанты нанесли удар по украинской ж/д инфраструктуре ночью 17 сентября. Повреждения зафиксировали в Черкасской области из-за удара беспилотниками.

Начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец сообщал об ударах по критической инфраструктуре.

По данным главы "Укрзализныци" Александра Перцовского, задержки в движении поездов наблюдались на Днепровском направлении из-за обесточивания путей.

В Кировоградской области спасатели ликвидируют последствия дроновой атаки, возникли пожары на трех локациях, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Информация о травмированных и погибших не поступала. На месте происшествия работают все экстренные службы", — рассказали в ГСЧС.

Для ликвидации последствий российской атаки к месту прилетов прибыли более 60 спасателей и 14 единиц спецтехники.

Напомним, днем 16 сентября ВС РФ запустили "Шахеды" по Харькову. БПЛА ударил по зданию Национального фармацевтического университета возле Конного рынка.

Также 16 сентября под удар российских дронов попал логистический центр магазина "Эпицентр" в Киевской области. На месте прилета возник сильній пожар.